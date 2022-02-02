Милі, але небезпечні: 7 порід собак, яких не варто заводити в сім'ях з дітьми

Поглянемо на іншу сторону милих, на перший погляд, собачок

Після перегляду популярних фільмів, де головними героями є собаки, нам здається, що саме ці породи можуть стати ідеальними вихованцями та найкращими друзями для нас. Але попри чарівні мордочки, які мають власники більшості порід, деякі з них заводити у помешканні, де є або планується дитина, не рекомендується.

Які ж породи можуть створити неприємні сюрпризи та спровокувати низку незручностей, розберемо нижче.

Акіта-іну

Усім відома порода, яка стала мега популярною після фільму "Хатіко" не залишить байдужим нікого, хто любить собак. Незважаючи на те, що у побуті представники цією породи не є "шкідниками", вони з великою недовірливістю відносяться до чужих людей і не люблять діток. Досить часто ці породи проявляють агресію до інших порід, особливо це стосується їх прямих родичів. Акіта може без попередження накинутися на іншу собаку під час прогулянки, тож довірити її вигул дитині — вкрай небезпечно.

Російський той

Російський той

Той є дуже лагідною та відданою породою. Але слід пам'ятати, що вони дуже чутливі собаки і це часто проявляється у поведінці в родині. Якщо у квартирі живе активний малюк, ігри якого завжди супроводжуються гуркотом та криками, то заводити "тоя" не слід. Окрім цього, зважаючи на маленькі розміри цієї породи, із ними потрібно поводитися вкрай обережно: не трясти, не упускати з висоти, не можна навіть сильно обіймати, що зазвичай досить важко пояснити маленьким дітям.

Хаскі

Сибірська хаскі

Якщо ви мрієте завести вдома сибірську хаскі, потрібно пам'ятати, що удома з'явиться ще одна дитина — дуже бешкетна, мега-енергійна, яка потребує великої кількості уваги та систематичних занять.

Дійсно, представники цієї породи зовсім не мають агресії до людей, проте брати їх в родину, де є зовсім маленькі дітки не варто, адже хаскі дуже складно контролювати свої емоції — вона може в будь-який момент збити дитя з ніг, сильніше прикусити за руку та стрибнути буквально на голову. Якщо все ж родина наважується завести таку породу вдома, то перше, над чим доведеться працювати — це навчитися безпечній взаємодії.

Басенджі

Басенджі

Головним плюсом цієї породи є те, що басенджі взагалі не гавкають. На перший погляд, може здатися, що ця порода буде ідеальною для вашої родини, адже вони зовсім не пахнуть і практично не линяють, проте ці собачки мають дуже енергійний характер, невгамовну цікавість та високий інтелект, що робить їх надзвичайними непослухами.

Окрім цього, басенджі схильні постійно втікати з дому, адже паркан будь-якої висоти для них не є перепоною. Перед тим, як купити таку собаку, ви повинні чітко зважити всі "за" та "проти", усвідомивши, ще матимете достатньо часу на заняття з таким улюбленцем та паралельне виховання та догляд за маленькою дитиною.

Чихуахуа

Чихуахуа

Це одна з найдрібніших порід. Вони чітко усвідомлюють свої мініатюрні габарити і при цьому дуже насторожено ставляться до дітей. Зазвичай діти цих песиків сприймають як іграшку, а не як живу тварину. До того ж саме ця порода схильна до сильної ревності, якщо хтось відвертає увагу улюбленого господаря. Це може спровокувати песиків на неадекватну поведінку — вони можуть агресувати та навіть вкусити дитину.

Тож для родин, де дітки ще зовсім маленькі, ця порода не дуже підходить.

Пекінес

Пекінес

Одна з найяскравіших рис представників цієї породи — самовпевненість. Вони завжди хочуть бути "центром Всесвіту" і не терплять, коли увага господаря поширюється на ще когось. Дітей ця порода не любить, адже терпіти "прояви ніжності" у вигляді тискання та обіймів вони не стануть. У таких ситуаціях, особливо за участі малечі, пекінес не соромиться застосувати зуби.

У родинах, де діти ще зовсім маленькі, пекінесів зазвичай не заводять.

Коргі

Коргі

Коргі — це міні-овчарка, яка не дуже усвідомлює свої маленькі габарити. Будь-який порядний заводчик одразу попереджає, що заводити цю породу у помешканні, де є дитина, не варто, адже навіть у молодому віці коргі здатні до прояву агресії, при чому, не лише до інших собак, а й до людей. Особливо часто така поведінка зустрічається серед хлопчиків.

Коригувати такі особливості породи вкрай важко. Представники цієї породи здатні заганяти дітей туди, "куди їм потрібно, кусаючи при цьому за ноги". Саме коргі можуть дуже сильно налякати дітей, попри свій милий зовнішній вигляд. Ця порода потребує систематичних тривалих занять і підходить виключно тим господарям, які не мають маленьких дітей і не планують їх заводити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якій породі краще віддати перевагу при покупці, якщо ви є мешканцем квартири та детально розповів про особливості деяких порід, за якими вам доведеться прибирати менше шерсті.