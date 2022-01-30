Яку собаку завести в квартирі: ТОП-5 "найзручніших" порід для мешканців міст

П'ятірка собак, які не мають запаху та не розносять велику кількість шерсті

Жителі квартир часто замислюються про те, щоб завести собаку, проте більшість з них стримує те, що ці тварини мають специфічний запах та сильно линяють. Відзначимо, що є кілька порід, які практично зовсім не залишають шерсті і нейтрально пахнуть.

Newsweek зібрали п'ятірку популярних порід, які можуть підійти жителям багатоповерхівок.

Пудель

Ця порода є дуже охайною і витонченою. Вони завжди намагаються самостійно доглядати за своєю шерстю. Варто відзначити, що їх кучерява "шубка" росте неймовірно швидко, тож цих собачок досить часто доведеться водити до грумерів.

Великий Королівський пудель

Бішон фризе

Ці невеличкі тварини дуже добре підійдуть для проживання у квартирах. Бішони дуже люблять дітей, легко навчаються та практично не "скидають" шерсті. Як виглядатиме ця порода залежить від її власника, адже цих собачок можна як стригти, так і відрощувати шерсть, аби вона стала довгою, як в овечок.

Зверніть увагу, що біла шерсть Бішонів вимагає постійного вичісування та купання. Також ці породи їдять спеціальний корм, аби бути здоровими.

Бішон фризе

Йоркширский тер'єр

Шерсть тер'єрів вважається гіпоалергенною, адже за своєю структурою практично повністю подібна до людського волосся. "Шубки" цих песиків потрібно регулярно та ретельно мити та стригти. У холодну пору року пухнастика варто одягати в теплі комбінезони під час прогулянок.

Йоркширский тер'єр

Китайський чубатий собака

Ці невеличкі песики чудово підійдуть для утримання в квартирах багатоповерхівок. Вони майже не мають шерсті, а тому й не линяють.

Варто зауважити, що шкіра "чубаток" потребує занадто ретельного догляду. Їм потрібні спеціальні миючі засоби та одяг, адже вони дуже чутливі до перепадів температур.

Китайський чубатий собака

Басенджі

Окрім того, що ці собаки майже не линяють, вони ще й не гавкають. Такі особливості песиків радують господарів, які проживають у квартирах, адже їх улюбленці не заважають іншим жителям будинку. Коротка шерсть басенджі потребує мінімального догляду, проте й самі представники цієї породи митися не люблять.

Активна "Басенджі"

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