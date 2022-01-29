М'які та спритні: 6 дивовижних фактів про котячі лапки, які Ви могли не знати

Затишне муркотіння та м’які лапки не можуть залишити байдужим до грайливого, пухнастого клубочка нікого

Наші домашні улюбленці мають наймилішу особливість, яка не залишає байдужим нікого — це м`ягкі милі лапки, якими хочеться милуватися практично увесь час, розглядаючи їх уважніше.

Як пише видання Ukr.Media, саме за допомогою них котики спілкуються між собою, полюють, доглядають за особистою гігієною, вмиваючи вусики після смачного обіду, та навіть здатні регулювати ними температуру тіла. Найбільш чутливою частинкою лапок вважається подушечка.

Поділимося кількома цікавими фактами про котячі лапки, яких ви могли не знати:

Котики завжди пересуваються навшпиньки, буквально ледь торкаючись підлоги кінчика лап. Саме через це їм вдається рухатися практично безшумно та здійснювати стрибки заради того, аби зловити свою здобич.

У пухнастиків є "головна лапа", яка домінує серед інших трьох. Також серед котів є як правші, так і лівші. Зазвичай, якщо коту треба зробити якусь надважливу річ, він використає для цього праву лапку, а кішечки в таких випадках користуються лівою.

Завдяки лапкам коти відчувають вібрації. Цікавим фактом є те, що через велику кількість нервових закінчень, у кінцівках тварини відчувають і текстуру землі, а також різні вібрації, що дає їм змогу бути спритними мисливцями та утримувати рівновагу.

Лапи допомагають тваринам врегулювати температуру тіла. Завдяки кінцівкам вони і охолоджується, і зігріваються. Якщо тварина налякана, то іноді можна навіть помітити, що в неї спітніли подушечки.

За допомогою лапок пухнастики пом'якшують приземлення. Саме подушечки на лапках тварин виконують роль так званих амортизаторів, які допомагають м'яко приземлитися після стрибка.

За допомогою кігтів та подушечок коти "спілкуються". Свою територію тварини позначають кігтями, залишаючи специфічний запах, який виділяють подушечки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що котики здатні попереджати своїх власників про біду, забирати на себе погану енергетику та хвороби, і навіть показувати наявність у помешканні потойбічної сили.