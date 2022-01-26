Коти можуть попереджати про небезпеку: які сигнали улюбленців не варто ігнорувати

Найцікавіші факти про домашніх улюбленців

Багато людей у світі переконані — коти одні з наймагічніших тварин на нашій планеті. З давніх-давен у кожному куточку світу люди асоціювали котів із чаклунами або навіть з духами з потойбічного світу, тому прикмет та забобонів, які пов'язані з цими дивовижними пухнастиками, незчисленна кількість.

Коти здатні попереджати про небезпеку. Як вони це роблять?

Якщо у домі поселилася істота з потойбічного світу, про це одразу може попередити кішка. Тварина буде поводитися неспокійно, гратиметься або нападатиме на "невидиму ціль" та намагатиметься голосним нявканням або шипінням вигнати нечисть з помешкання.

При умові, що нечисть залишати домівку не хоче, коти намагаються витягнути її "на собі", навіть якщо доведеться пожертвувати своїм життям. Старі люди вірять, що саме у таких випадках здорові котики раптово помирають або просто йдуть з дому, не маючи на те причин.

Якщо ви помічаєте за своїм пухнастиком такі зміни, це свідчить про те, що домашній улюбленець забрав на себе увесь ваш негатив, хвороби або біду. Допомогти у такому випадку знесиленій та напруженій тварині можна лише прочитавши в помешканні молитву або розклавши полинь — потужна трава, яка здатна відлякати потойбічну силу.

Особливу увагу варто приділяти котикам, коли у будинку є хворі жителі. Адже, якщо тварина вперто вкладається на одне й те саме місце, — голову, живіт, ноги або інші, то господареві варто звернути увагу на ці органи і перевіритися.

Якщо домашній кіт постійно залазить на ліжко до хворої людини та голосно муркоче, це значить, що хвороба скоро повинна відступити. Якщо тваринка постійно нервує та голосне нявчить поблизу із хворим, то очікувати на видужання, на жаль, не варто. А от якщо пухнастик раптово піде з дому, а хворий швидко піде на поправку — це означає, що він забрав усю біду на себе та виніс її з дому.

Зауважимо, що котів ні в якому разі не можна бити або вбивати, адже прикмети свідчать, що саме ці тварини першими зустрічатимуть господарів на тому світі. Топити кошенят — накликати біди на сім майбутніх поколінь родини і не виключено, що в роду будуть потопельники або жертви жорстких насильницьких смертей.

Заведено вважати, що триколірні кішки приносять у дім щастя та багатства, а також захищають господарів від хвороб і проблем. Власники "кольорових" мурчиків, зазвичай, живуть гармонічно і щасливо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Сербії вірний кіт упродовж кількох місяців живе на могилі у померлого господаря. Чоловік помер від серцевого нападу і був похований на одному з місцевих кладовищ, де тепер "компанію йому складає" його домашній улюбленець, який попри холодну погоду не залишає могилу господаря.