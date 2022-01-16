Вірний кіт два місяці провів на могилі померлого господаря (фото)

Тварина кілька місяців просиділа на цвинтарі

У Сербії кіт живе на могилі колишнього господаря, який помер від серцевого нападу.

Історію про щиро відданого пухнастика, який упродовж двох місяців просидів на цвинтарі, прямо на могилі господаря, повідомив один з користувачів Twitter.

"LavBosniak" розповів, що власником тварини був головний муфтій ісламської громади Сербії Муамер Зукорліч, який відійшов у вічність ще 6 листопада 2021 року. З того часу його кота щодня бачили на місці поховання політичного діяча.

Під дописом користувачі мережі відзначили, що ця зворушлива історія дуже нагадує історію японського пса Хатіко, який до кінця своїх днів очікував на повернення господаря при вході до вокзалу, де ще за життя, тварина кожного дня зустрічала свого друга після роботи.

Більшість закликала змилуватися на котиком, який сидів на замерзлій могилі, та забрати його додому.

Дехто на такі заклики відповідав, що навряд чи настільки віддана тварина прийме нового власника.

Кіт упродовж двох місяців сидить на могилі померлого господаря

Де зараз знаходиться біло-рудий відданий котик і чи дотепер він "складає компанію" свому померлому власнику на цвинтарі, на жаль, невідомо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Британії кіт, якого власники не бачили близько десяти років, повернувся додому. На диво, але знайти колишніх господарів тварині "допомогла" пухлина, яку виявили небайдужі жителі міста, де проживав рудий пухнастик. Під час огляду у ветеринара у нього виявили чіп, де були збережені контакти колишніх власників.