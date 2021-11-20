Укр

В Британии кот вернулся домой спустя 10 лет блужданий (фото)

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Кот Мармелад
Кот Мармелад

Супруги потеряли животное во время медового месяца, который проводили неподалеку от Бирмингема.

"Рыжик", которого 10 лет назад владельцы назвали Большим Джинджем, сбежал еще в далеком 2011 году, когда пара отдыхала, путешествуя по каналам неподалеку Бирмингема.

"Рыжик" и еще двое котят привыкли жили на барже, гуляли вместе и всегда возвращались, но не в тот день. Большого Джинджа молодожены ждали почти неделю, а когда поняли, что кот не вернется, зарегистрировали его как пропавшего без вести.

Пропавший и вернувшийся кот
Пропавший и вернувшийся кот

Впоследствии жители небольшого городка Личфилд заметили рыжего на одной из улиц. Он сразу привлек внимание зоозащитников, ведь бездомные животные в этих местах редкость.

Один из местных жителей попытался приручить рыжего котика и даже дал ему прозвище Мармелад, но животное было испугано и близко никогда не подходило даже за вкусности.

Через некоторое время Мармелад привык к окружающим и его поймали. Во время осмотра выяснилось, что пушистый имеет большую опухоль на боку, поэтому его сразу повезли к ветеринару. В клинике врачи обнаружили у "Рыжика" чип, на котором было указано, что никакой он не Мармелад, а Большой Джиндж, которого владельцы потеряли 10 лет назад.

Ветеринар сразу связался с хозяевами и сообщил им радостную весть о том, что их кота нашли.

Кстати, опухоль, которая помогла разыскать Джинджа, оказалась доброкачественной, так что котика прооперировали и вернули старым владельцам.

Хозяева "Рыжика" говорят, что на улицу путешественника пока выпускать не планируют, чтобы тот снова не потерялся.

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Теги:
#Кот #Британия
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