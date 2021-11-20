В Британии кот вернулся домой спустя 10 лет блужданий (фото)

Супруги потеряли животное во время медового месяца, который проводили неподалеку от Бирмингема.

"Рыжик", которого 10 лет назад владельцы назвали Большим Джинджем, сбежал еще в далеком 2011 году, когда пара отдыхала, путешествуя по каналам неподалеку Бирмингема.

"Рыжик" и еще двое котят привыкли жили на барже, гуляли вместе и всегда возвращались, но не в тот день. Большого Джинджа молодожены ждали почти неделю, а когда поняли, что кот не вернется, зарегистрировали его как пропавшего без вести.

Пропавший и вернувшийся кот

Впоследствии жители небольшого городка Личфилд заметили рыжего на одной из улиц. Он сразу привлек внимание зоозащитников, ведь бездомные животные в этих местах редкость.

Один из местных жителей попытался приручить рыжего котика и даже дал ему прозвище Мармелад, но животное было испугано и близко никогда не подходило даже за вкусности.

Через некоторое время Мармелад привык к окружающим и его поймали. Во время осмотра выяснилось, что пушистый имеет большую опухоль на боку, поэтому его сразу повезли к ветеринару. В клинике врачи обнаружили у "Рыжика" чип, на котором было указано, что никакой он не Мармелад, а Большой Джиндж, которого владельцы потеряли 10 лет назад.

Ветеринар сразу связался с хозяевами и сообщил им радостную весть о том, что их кота нашли.

Кстати, опухоль, которая помогла разыскать Джинджа, оказалась доброкачественной, так что котика прооперировали и вернули старым владельцам.

Хозяева "Рыжика" говорят, что на улицу путешественника пока выпускать не планируют, чтобы тот снова не потерялся.

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