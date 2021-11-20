У Британії кіт повернувся додому через 10 років блукань (фото)

Подружжя загубило тварину під час медового місяця, який проводило неподалік Бірмінгема.

“Рудик", якого 10 років тому власники назвали Великим Джинджем, втік з баржі ще у далекому 2011 році, коли пара відпочивала, подорожуючи каналами в районі Бірмінгема.

"Рудик" та ще двійко кошенят зазвичай жили на баржі, гуляли разом і завжди поверталися, але не того дня. Великого Джинджа молодята чекали майже тиждень, а коли зрозуміли, що кіт не повернеться, зареєструвати його як зниклого безвісти.

Кіт Рудик

Згодом жителі невеличкого містечка Лічфілд помітили рудого на одній з вулиць. Він одразу привернув увагу зоозахисників, адже безпритульні тварини у цих місцях рідкість.

Один з місцевих жителів спробував приручити рудого котика та навіть дав йому прізвисько Мармелад, але тварина була налякана і близько ніколи не підходила навіть за смаколики.

Через деякий час Мармелад звик до оточуючих і його зловили. Під час огляду з`ясувалось, що пухнастий має велику пухлину на боці, тож його одразу повезли до ветеринара. У клініці лікарі виявили у "Рудика" чіп, на якому було вказано, що ніякий він не Мармелад, а Великий Джиндж, якого власники загубили 10 років тому.

Ветеринар одразу зв`язався з господарями та повідомив їм радісну звістку про те, що їхнього кота знайшли.

До речі, пухлина, яка допомогла розшукати Джинджа, виявилася доброякісною, тож котика прооперували та повернули старим власникам.

Господарі "Рудика" кажуть, що на вулицю мандрівника поки що випускати не планують, аби той знову не загубився.

Також ми писали, як в Огайо кіт швидко впорався з "підозрілою" камерою (відео).