Жодного стеження: в Огайо кіт швидко впорався з "підозрілою" камерою (відео)

Мабуть, тварині не сподобалася прихована зйомка у будинку

Мешканка американського штату Огайо розповіла про свій досвід встановлення відеокамери для спостереження за домашніми улюбленцями. Одразу спойлер — коту така ініціативність людей не сподобалася.

Подробицями веселого інциденту поділився проект "@Питомцы".

Головним героєм історії став кіт на прізвисько Шрут. Його господарі хотіли знати, чим тварина займається за їхньої відсутності, а тому придбали спеціальну приховану камеру.

Як тільки хвостатий залишився в кімнаті один, він вирішив проінспектувати нову річ. Спочатку він вирішив понюхати камеру, а потім помацав її лапою. Як зізналася пізніше його господиня, від несподіванки вона вирішила його "налякати", наказавши йому припинити те, що він робить.

Зрозуміло, Шрут не зрозумів, що жінка розмовляє з ним через хитромудрий технологічний пристрій, і вирішив проблему досить просто — скинув камеру зі столу, на якому її встановили.

"Я так сміялася, коли зрозуміла, що зняла це", — розповіла американка.

Відеозапис із діловитим котом, який показує камері, хто в хаті господар, уже облетів не одну країну, викликавши чимало розчулення та сміху у глядачів.

А якщо ви також, як і редакція "Телеграфа ", любите тварин, то пропонуємо вам подивитися добірку із забавними собаками, які поводяться майже зовсім як люди.