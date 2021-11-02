Никакой слежки: в Огайо кот быстро разделался с "подозрительной" камерой (видео)

Видимо, животному не понравилась скрытая съемка в доме

Жительница американского штата Огайо рассказала о своем опыте установки видеокамеры для наблюдения за домашними питомцами. Сразу спойлер — коту такая инициативность людей не понравилась.

Подробностями веселого инцидента поделился проект "@Питомцы".

Главным героем истории стал кот по кличке Шрут. Его хозяева хотели знать, чем животное занимается в их отсутствие, а потому приобрели специальную скрытую камеру.

Как только хвостатый остался в комнате один, он решил проинспектировать новый предмет. Для начала он решил понюхать камеру, а затем потрогал её лапой. Как призналась позже его хозяйка, от неожиданности она решила его "припугнуть", сказав ему прекратить то, что он делает.

Разумеется, Шрут не понял, что женщина говорит с ним через хитромудрое технологическое устройство, и решил проблему достаточно просто — сбросил камеру со стола, на котором её установили.

"Я так смеялась, когда поняла, что сняла это", — рассказала американка.

Видеозапись с деловитым котом, который показывает камере, кто в доме хозяин, уже облетела не одну страну, вызвав немало умиления и смеха у зрителей.

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