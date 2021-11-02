Никакой слежки: в Огайо кот быстро разделался с "подозрительной" камерой (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 53
Видимо, животному не понравилась скрытая съемка в доме
Жительница американского штата Огайо рассказала о своем опыте установки видеокамеры для наблюдения за домашними питомцами. Сразу спойлер — коту такая инициативность людей не понравилась.
Подробностями веселого инцидента поделился проект "@Питомцы".
Главным героем истории стал кот по кличке Шрут. Его хозяева хотели знать, чем животное занимается в их отсутствие, а потому приобрели специальную скрытую камеру.
Как только хвостатый остался в комнате один, он решил проинспектировать новый предмет. Для начала он решил понюхать камеру, а затем потрогал её лапой. Как призналась позже его хозяйка, от неожиданности она решила его "припугнуть", сказав ему прекратить то, что он делает.
Разумеется, Шрут не понял, что женщина говорит с ним через хитромудрое технологическое устройство, и решил проблему достаточно просто — сбросил камеру со стола, на котором её установили.
"Я так смеялась, когда поняла, что сняла это", — рассказала американка.
Видеозапись с деловитым котом, который показывает камере, кто в доме хозяин, уже облетела не одну страну, вызвав немало умиления и смеха у зрителей.
А если вы также, как и редакция "Телеграфа", любите животных, то предлагаем вам посмотреть подборку с забавными собаками, которые ведут себя почти совсем как люди.
- Дата публикации
-
- Категория
-