Совсем как люди: подборка забавных видео с собаками, которые поднимут вам настроение

Собачьих проделок никогда не бывает много

Человек приручил собаку много веков назад, но до сих пор не перестает удивляться изобретательности этих животных. И если коты порой выглядят так, словно собрались освоить все человеческие профессии, то собаки попросту проявляют эмоции как люди.

Если не верите, то айда смотреть подборку от "Телеграфа", которая точно докажет вам обратное.

И самое подходящее подтверждение того, что собаки весьма схожи с людьми — это их любовь к ремонту. Именно к ремонту, а не к порче имущества, да-да. А вам по душе такие мастера?

Многих песелей, как и их хозяев, очень расстраивает телевизор. Вернее, тот контент, который этот страшный ящик транслирует. Но если люди чаще всего не любят новости, то собачек может травмировать даже просмотр прохождения игры…

Также собаки вполне себе похоже умеют работать, а после отдыхать. Ну, как отдыхать? Посидеть за барной стойкой с усталым видом и помечтать о вкусной косточке и мягкой подстилке? Это же так по-человечески!

На работе и после нее

И песики они корчат не хуже людей!

А иногда люди хотят отдохнуть не просто так, а с пользой для тела. Для этого нам придумали всяческие салоны красоты, массажи и прочие процедуры. Вы думаете, собаки такого не любят? Ну-ну…

Но если вы любите активный отдых, то, поверьте, собаки поддержат вас и в этом! Как, к примеру, питомец этой обожающей ролики девушки. Интересный подход к ездовым собакам, однако!

Иногда песики, точно так же, как и мы, не замечаем, что к намеченной цели можно добраться другим путем. И продолжаем грустно созерцать за мячиком неисполнимой, казалось бы, мечтой. (Помните: всегда найдется ваша калитка!)

Еще собаки, которые, казалось бы, должны по всем канонам ненавидеть кошек, очень часто находят с ними общий язык. То ли им передается любовь к кошачьим от людей, то ли они попросту смирились с таким соседством… А еще иногда они их боятся. И если посмотреть следующие видео, то понимаешь — вполне заслуженно.

Еще одно доказательство сходства людей и песиков — это отношение к голосовым. Согласитесь, это очень неудобно, когда ты получаешь информацию таким путем без предупреждения. Ох, щеночек, как мы тебя понимаем!

Ох уж эти голосовые!

Также мы решили вам показать, как выглядит мир глазами попки корги. И пусть мы смотрим на происходящее из немного разных ракурсов, но менее похожими от этого не становимся.

Финальным же аккордом нашей подборки станет видео в стиле "ожидание-реальность". Смотрите, смейтесь и помните: мы, люди, тоже очень часто не соответствуем ожиданиям. Впрочем, никто не говорит, что это — обязательно плохо.

Если вам понравились милые зверята, то предлагаем ознакомиться еще и с недавней подборкой непоседливых попугаев, которую собирал "Телеграф".