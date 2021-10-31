Зовсім як люди: добірка кумедних відео із собаками, які піднімуть вам настрій

Собачих витівок ніколи не буває багато

Людина приручила собаку багато століть тому, але досі не перестає дивуватися винахідливості цих тварин. І якщо коти часом виглядають так, немов зібралися освоїти всі людські професії, то собаки просто виявляють емоції як люди.

Якщо не вірите, то гайда дивитися підбірку від "Телеграфа", яка точно доведе вам протилежне.

І найкраще підтвердження того, що собаки дуже схожі з людьми — це їхня любов до ремонту. Саме до ремонту, а не до псування майна, так-так. А вам до вподоби такі майстри?

Багатьох песиків, як і їхніх господарів, дуже засмучує телевізор. Вірніше, той контент, який цей страшний ящик транслює. Але якщо люди найчастіше не люблять новини, то собак може травмувати навіть перегляд проходження гри…

Також собаки цілком схоже вміють працювати, а потім відпочивати. Ну як відпочивати? Посидіти за барною стійкою зі втомленим виглядом і помріяти про смачну кісточку та м’яку підстилку? Це ж так по-людськи!

На роботі та після неї

І різні смішні вирази обличчя вони роблять не гірше за людей!

А іноді люди хочуть відпочити не просто так, а на користь для тіла. Для цього нам вигадали всілякі салони краси, масажі та інші процедури. Ви вважаєте, собаки такого не люблять? Ну-ну…

Але якщо ви любите активний відпочинок, то, повірте, собаки підтримають вас у цьому! Як, наприклад, вихованець цієї любительки роликів. Цікавий підхід до їздових собак!

Іноді песики, так само, як і ми, не помічаємо, що до наміченої мети можна дістатися іншим шляхом. І продовжуємо сумно споглядати за м’ячиком нездійсненною, здавалося б, мрією. (Пам’ятайте: завжди знайдеться ваша хвіртка!)

Ще собаки, які, здавалося б, повинні за всіма канонами ненавидіти кішок, дуже часто знаходять із ними спільну мову. Чи то їм передається любов до котячих від людей, чи то вони просто змирилися з таким сусідством... А іноді вони їх бояться. І якщо подивитися наступні відео, то розумієш — цілком заслужено.

Ще один доказ подібності людей і песиків – це ставлення до голосових. Погодьтеся, це дуже незручно, коли ти отримуєш інформацію таким шляхом без попередження. Ох, щеня, як ми тебе розуміємо!

Ох уже ці голосові!

Також ми вирішили показати, як виглядає світ очима попки коргі. І нехай ми дивимося на те, що відбувається з різних ракурсів, але менш схожими від цього не стаємо.

Фінальним акордом нашої добірки стане відео в стилі "очікування-реальність". Дивіться, смійтеся та пам’ятайте: ми, люди, теж дуже часто не відповідаємо очікуванням. Втім, ніхто не каже, що це обов’язково погано.

Якщо вам сподобалися милі звірята, то пропонуємо ознайомитися ще й з нещодавньою добіркою непосидючих папуг, яку збирав "Телеграф".