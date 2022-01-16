Верный кот два месяца провел на могиле умершего хозяина (фото)

Животное несколько месяцев просидело на кладбище

В Сербии кот живет на могиле бывшего хозяина, умершего от сердечного приступа.

Историю об искренне преданном пушистике, который в течение двух месяцев просидел на кладбище, прямо на могиле хозяина, сообщил один из пользователей Twitter.

"LavBosniak" рассказал, что владельцем животного был главный муфтий исламской общины Сербии Муамер Зукорлич, отошедший в вечность еще 6 ноября 2021 года. С тех пор его кота каждый день видели на месте захоронения политического деятеля.

Под сообщением пользователи сети отметили, что эта трогательная история очень напоминает историю японского пса Хатико, который до конца своих дней ожидал возвращения хозяина при входе в вокзал, где еще при жизни, животное каждый день встречало своего друга после работы.

Большинство призвали сжалиться на котиком, сидевшем на замерзшей могиле, и забрать его домой.

Некоторые на такие призывы отвечали, что вряд ли настолько преданное животное примет нового владельца.

Кот в течение двух месяцев сидит на могиле умершего хозяина

Где сейчас находится бело-рыжий преданный котик и до сих пор он "составляет компанию" своему умершему владельцу на кладбище, к сожалению, неизвестно.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Британии кот, которого владельцы не видели около десяти лет, вернулся домой. Удивительно, но найти бывших хозяев животному "помогла" опухоль, которую обнаружили небезразличные жители города, где проживал рыжий пушист. Во время осмотра у ветеринара у него был обнаружен чип, где были сохранены контакты бывших владельцев.