Коты могут предупреждать об опасности: какие сигналы любимцев не следует игнорировать

Самые интересные факты о домашних любимцах

Многие люди в мире убеждены – коты одни из самых магических животных на нашей планете. Издавна в каждом уголке мира люди ассоциировали кошек с колдунами или даже с духами из потустороннего мира, поэтому примет и предрассудков, связанных с этими удивительными пушистиками, несметное количество.

Кошки способны предупреждать об опасности. Как они это делают?

Если в доме поселилось существо из загробного мира, об этом сразу может предупредить кошка. Животное будет вести себя беспокойно, будет играть или нападать на "невидимую цель" и будет пытаться громким мяуканьем или шипением изгнать нечисть из дома.

При условии, что нечисть покидать дом не хочет, коты пытаются вытащить его "на себе", даже если придется пожертвовать своей жизнью. Старики верят, что именно в таких случаях здоровые котики внезапно умирают или просто уходят из дома, не имея на то причин.

Если вы замечаете за своим пушистиком такие изменения, это свидетельствует о том, что домашний питомец забрал на себя весь ваш негатив, болезни или беду. Помочь в таком случае обессиленному и напряженному животному можно только прочитав в помещении молитву или разложив полынь – мощная трава, способная отпугнуть потустороннюю силу.

Особое внимание следует уделять котикам, когда в доме есть больные жители. Ведь, если животное упрямо укладывается на одно и то же место — голову, живот, ноги или другие, то хозяину стоит обратить внимание на эти органы и провериться.

Если домашний кот постоянно забирается на кровать к больному человеку и громко мурлычет, это значит, что болезнь скоро должна отступить. Если животное постоянно нервничает и громкое мяучит вблизи с больным, то ожидать выздоровления, к сожалению, не стоит. А вот если пушистик внезапно уйдет из дома, а больной быстро пойдет на поправку — значит он забрал всю беду на себя и вынес ее из дома.

Заметим, что кошек ни в коем случае нельзя бить или убивать, ведь приметы свидетельствуют, что именно эти животные будут первыми встречать хозяев на том свете. Топить котят – навлечь беды на семь будущих поколений семьи и не исключено, что в роду будут утопленники или жертвы жестоких насильственных смертей.

Принято считать, что трехцветные кошки приносят в дом счастье и богатство, а также защищают хозяев от болезней и проблем. Владельцы "цветных" мурчиков, как правило, живут гармонично и счастливо.

Ранее "Телеграф сообщал, как в Сербии верный кот за несколько месяцев живет на могиле у умершего хозяина. Мужчина умер от сердечного приступа и был похоронен на одном из местных кладбищ, где теперь "компанию ему составляет" его домашний любимец, который, несмотря на холодную погоду, не покидает могилу хозяина.