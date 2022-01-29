Укр

Мягкие и ловкие: 6 удивительных фактов о кошачьих лапках, которые Вы могли не знать

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Самые интересные факты о "котолапках"
Самые интересные факты о "котолапках"

Уютное мурлыканье и мягкие кавычки не могут оставить равнодушным к игривому, пушистому клубочку никого.

Наши домашние любимцы обладают самой милой особенностью, которая не оставляет равнодушным никого – это мягкие милые кавычки, ведь ими хочется любоваться практически все время, рассматривая повнимательнее.

Как пишет издание Ukr.Media, именно с помощью них котики общаются между собой, охотятся, ухаживают за личной гигиеной, умывая усики после вкусного обеда, и даже способны регулировать ими температуру тела. Наиболее чувствительной частью лапок считается подушечка.

Поделимся несколькими интересными фактами о кошачьих лапках, которых вы могли не знать:

  • Котики всегда передвигаются на цыпочках, буквально едва касаясь пола кончика лап. Именно поэтому им удается двигаться практически бесшумно и совершать прыжки ради того, чтобы поймать свою добычу.
  • У пушистиков есть "главная лапа", которая доминирует среди остальных трех. Также среди кошек есть как правши, так и левши. Обычно, если коту нужно сделать какую-нибудь сверхважную вещь, он использует для этого правую кавычку, а кошечки в таких случаях пользуются левой.
  • Благодаря лапам коты ощущают вибрации. Интересным фактом является то, что из-за большого количества нервных окончаний, в конечностях животные чувствуют и текстуру земли, а также различные вибрации, что позволяет им быть ловкими охотниками и удерживать равновесие.
  • Лапки помогают животным урегулировать температуру тела. Благодаря конечностям они и охлаждаются, и согреваются. Если животное испугано, то иногда можно даже заметить, что у него вспотели подушечки.
  • С помощью лап пушистики смягчают приземление. Именно подушечки на кавычках животных выполняют роль так называемых амортизаторов, помогающих мягко приземлиться после прыжка.
  • С помощью когтей и подушечек коты "общаются". Свою территорию животные обозначают когтями, оставляя специфический запах, выделяемый подушечками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что котики способны предупреждать своих владельцев о беде, забирать на себя плохую энергетику и болезни, и даже показывать наличие в помещении потусторонней силы.

Теги:
#Кот #Кошка #Лапки #Цікаві факти
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