Какую собаку завести в квартире: ТОП-5 самых "удобных" пород для жителей городов

Пятерка собак, не имеющих запаха и не разносящих большое количество шерсти

Жители квартир часто задумываются о том, чтобы завести собаку, однако большинство из них сдерживает то, что эти животные имеют специфический запах и сильно линяют. Отметим, что есть несколько пород, которые практически совсем не оставляют шерсти и нейтрально пахнут.

Newsweek собрали пятерку популярных пород, которые могут подойти жителям многоэтажек.

Пудель

Эта порода очень чистоплотна и изящна. Они всегда стараются самостоятельно ухаживать за своей шерстью. Стоит отметить, что их вьющаяся "шубка" растет невероятно быстро, поэтому этих собачек довольно часто придется водить к грумерам.

Большой Королевский пудель

Бишон фризе

Эти маленькие животные очень хорошо подойдут для проживания в квартирах. Бишоны очень любят детей, легко учатся и практически не сбрасывают шерсти. Как выглядит эта порода, зависит от ее владельца, ведь этих собачек можно как стричь, так и отращивать шерсть, чтобы она стала длинной, как у овечек.

Обратите внимание, что белая шерсть Бишонов требует постоянного вычесывания и купания. Также эти породы едят специальный корм, чтобы быть здоровыми.

Бишон фризе

Йоркширский терьер

Шерсть терьеров считается гипоаллергенной, ведь по своей структуре практически полностью похожа на человеческие волосы. "Шубки" этих собачек нужно регулярно и тщательно мыть и стричь. В холодное время года пушистика следует одевать в теплые комбинезоны во время прогулок.

Йоркширский терьер

Китайская хохлатая собака

Эти небольшие собачки прекрасно подойдут для содержания в квартирах многоэтажек. У них почти нет шерсти, потому они и не линяют.

Стоит заметить, что кожа "хохлатых" нуждается в тщательном уходе. Им нужны специальные моющие средства и одежда, ведь они очень чувствительны к перепадам температур.

Китайская хохлатая собака

Басенджи

Кроме того, что эти собаки почти не линяют, они еще и не лают. Такие особенности псов радуют хозяев, проживающих в квартирах, ведь их любимцы не мешают другим жителям дома. Короткая шерсть басенджи нуждается в минимальном уходе, однако и сами представители этой породы мыться не любят.

Активная "Бассенджи"

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