Какую собаку завести в квартире: ТОП-5 самых "удобных" пород для жителей городов
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Пятерка собак, не имеющих запаха и не разносящих большое количество шерсти
Жители квартир часто задумываются о том, чтобы завести собаку, однако большинство из них сдерживает то, что эти животные имеют специфический запах и сильно линяют. Отметим, что есть несколько пород, которые практически совсем не оставляют шерсти и нейтрально пахнут.
Newsweek собрали пятерку популярных пород, которые могут подойти жителям многоэтажек.
Пудель
Эта порода очень чистоплотна и изящна. Они всегда стараются самостоятельно ухаживать за своей шерстью. Стоит отметить, что их вьющаяся "шубка" растет невероятно быстро, поэтому этих собачек довольно часто придется водить к грумерам.
Бишон фризе
Эти маленькие животные очень хорошо подойдут для проживания в квартирах. Бишоны очень любят детей, легко учатся и практически не сбрасывают шерсти. Как выглядит эта порода, зависит от ее владельца, ведь этих собачек можно как стричь, так и отращивать шерсть, чтобы она стала длинной, как у овечек.
Обратите внимание, что белая шерсть Бишонов требует постоянного вычесывания и купания. Также эти породы едят специальный корм, чтобы быть здоровыми.
Йоркширский терьер
Шерсть терьеров считается гипоаллергенной, ведь по своей структуре практически полностью похожа на человеческие волосы. "Шубки" этих собачек нужно регулярно и тщательно мыть и стричь. В холодное время года пушистика следует одевать в теплые комбинезоны во время прогулок.
Китайская хохлатая собака
Эти небольшие собачки прекрасно подойдут для содержания в квартирах многоэтажек. У них почти нет шерсти, потому они и не линяют.
Стоит заметить, что кожа "хохлатых" нуждается в тщательном уходе. Им нужны специальные моющие средства и одежда, ведь они очень чувствительны к перепадам температур.
Басенджи
Кроме того, что эти собаки почти не линяют, они еще и не лают. Такие особенности псов радуют хозяев, проживающих в квартирах, ведь их любимцы не мешают другим жителям дома. Короткая шерсть басенджи нуждается в минимальном уходе, однако и сами представители этой породы мыться не любят.
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