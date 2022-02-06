Понять собаку: какие действия питомца мы расцениваем неправильно

Знать, чего хочет наш питомец, может во многом облегчить нам жизнь

Собака считается лучшим другом человека на протяжении многих лет. Мы знаем, с какими породами лучше жить в квартирах, а которые не стоит подпускать близко к маленьким детям. Близкое соседство во многом помогло "перевести" различные сигналы тела и мимику питомцев на понятный нам язык, однако это получается не всегда с абсолютной точностью.

Как пишет "Профиль", есть некоторые особенности поведения животных, которые люди чаще всего интерпретируют неверно.

Виляние хвостом

Собака виляет хвостом

Многие знают, что если пес отчаянно виляет хвостом, значит он доволен. Такие азы "чтения" настроения питомца мы усваиваем еще в детстве. Впрочем, эта реакция куда обширнее и сложнее, чем кажется. В целом ее можно "перевести", как общее возбуждение. При этом чувства, которые испытывает животное, являются не всегда позитивными.

Пример: виляя хвостом в ветклинике, собака может демонстрировать свою нелюбовь к уколам.

Облизывание

Пес облизывается

Зачастую хозяева считают, что если собака облизывает мордочку, то это значит всего два варианта: либо она поела, либо ощущает чувство голода. И это частично верно, ведь таким образом животное пытается избавиться от обилия слюны, активно выделяющегося железами.

Но если облизывания получаются короткими и быстрыми, а также часто повторяются, то так пес может показывать, что ему дискомфортно и он напряжен.

Виноватая морда

Разве можно не простить все за такие глазки?

Мы практически правильно читаем реакцию многих собак на наши нотации о каких-то их проделках, когда на мордочках написана, казалось бы, вся вина мира. Да, питомцы таким образом пытаются смягчить наше к ним отношение, чтобы негатив хозяина побыстрее выветрился. Однако считать эту эмоцию виной неправильно. С помощью "виноватой морды" собаки демонстрируют свое подчинение.

Зевота

Щенок зевает

Собака в отличии человека не зевает, если хочет спать. Этот механизм у животного работает иначе — как возможность снять стресса. С помощью зевка пес поглощает больше кислорода, его пульс учащается, а в мозг поступает больше крови. Питомцу удается быстрее восстановить энергию и успокоить тревогу.

Интересно, что ученые Токийского университета считают некоторые случаи зевоты у собак проявлением эмпатии. Это касается лишь моментов, когда собака зевает сразу после хозяина.

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Быстрая ответная реакция

Активному хозяину активная собака

Слишком сильное проявление любви к собаке — объятия или поднятие на руки — часто вызывает у собак настоящий гиперответ. Они могут резко вскочить, пробежаться или начать резко облизывать человека. Такая реакция, что может разочаровать многих людей, — не обязательно свидетельство крепкой привязанности. С помощью подобных действий питомец, вероятней всего, пытается показать, что чувствует угрозу. Все потому, что слишком "нежное" поведение владельца для собаки действительно способно показаться агрессивным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие породы собак считаются весьма "неудобными" в содержании, ведь причиняют владельцу много дискомфорта.

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