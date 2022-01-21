Смешные, милые и немножко глупые: подборка прикольных видео о собаках мечты

Верные питомцы готовы всегда прийти на выручку

Настолько же древним, как и мир, является спор между владельцами домашних животных о том, кто лучше — кошки или собаки. Разумеется, у каждого свои аргументы, и все они правдивые, ведь каждый питомец по-своему прекрасен.

"Телеграф" же решил сегодня показать, почему собаки достойны человеческой любви и внимания.

И начнем с того, что вряд ли любой уважающий себя кот сможет так завалиться в снег, дабы показать, насколько он устал. При взгляде на этого песика нельзя не отделаться от мысли, что мы все себя порой так чувствуем — в конце, а порой и в середине рабочей недели.

Впрочем, есть и те собачки, которые кажутся настоящими энерджайзерами. А вы когда-нибудь видели забеги корги? Нет? Тогда быстрее к следующему ролику!

А еще песели обожаю человеческое внимание. Для того, чтобы получить порцию эмоциональности от хозяина они готовы показать, будто бы находятся в смертельной опасности. (И голосить примерно также).

Но есть и моменты, когда хвостатым ребятам не слишком нравится, что мы за ними наблюдаем. К примеру, когда мы заметили, что они утащили нашу еду…

…Или же без спроса полезли ко своей.

Да и застигнутыми врасплох за настоящими целовашками взасос, оказывается, собаки тоже не любят. Зато выглядят, как ни в чем не бывало! Актерам точно есть, у кого поучиться…

За что еще можно любить собак? Как минимум, за то, что они всегда готовы организовать хозяевам по-настоящему яркую встречу.

Еще песели, как и люди, умеют развлекаться. То, с каким упоением этот щенок занят отдыхом на качелях, достойно восхищения.

А еще они отличные танцоры!

Ну и, конечно же, собаки, как никто другой, умеют дружить. И речь не только о людях, но и о других животных. Кажется, этот малыш нашел для себя действительно хорошую приятельницу.

Подчеркнем, что "Телеграф" против всяческой дискриминации, особенно касаемо животных. Поэтому не забудьте обязательно проверить, какую подборку котиков недели мы припасли.