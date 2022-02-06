Что кладут в аптечку для собак: рекомендации

В случае опасности — животное лучше показать ветеринару.

Собаки — один из популярнейших видов домашних питомцев, который часто заставляет улыбнуться своими проделками. Но, как и все живые существа, псы подвержены различным заболеваниям.

Движение UAnimals опубликовало памятку для владельцев собак, которая поможет собрать ветеринарную аптечку на разные случаи в жизни.

В аптечке для собаки рекомендуют иметь следующие категории:

электронный градусник

перевязочные материалы и приспособления для остановки кровотечений (бинт, широкий жгут, перевязочный пакет, эластичный бинт, марлевый отрез, лейкопластырь в рулоне, сухие и кровеостанавливающие салфетки)

шприцы разных размеров

хлоргексидин

йоддицерин

впитывающая пеленка

натрия хлорид

атравматические ножницы для стрижки шерсти вокруг раны

препараты для остановки крови

антигистаминные препараты

мазь-антисептик

термоодеяло (как объясняют в сообщении — животное после травмы теряет тепло)

гидрогелевая повязка "опекун" (антимикробная повязка при ожогах)

адсорбенты и препараты для деинтоксикации

антидоты

резиновые перчатки (для оказания помощи).

Также отмечается, что использовать можно и подручные средства, например носки для фиксации повязки на поврежденной лапе.

Что делать в экстренной ситуации

Жаропонижающие, обезболивающие или противовирусные препараты, акцентрируют внимание в организации, нужно давать после консультации с ветеринаром, чтобы избежать аллергии.

При термическом ожоге с небольшим покраснением кожи рекомендуют охладить место 20 минут, а затем использовать гидрогелевую повязку.

При отравлении — вызвать рвоту, чтобы избежать распространения яда, и сразу ехать к ветеринару.

Когда животное получило травму и ему больно, оно может защищаться и укусить. Перед оказанием помощи рекомендуют надеть намордник.

Ранее "Телеграф" публиковал памятку на случай чрезвычайной ситуации для семей с детьми или животными.