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Что кладут в аптечку для собак: рекомендации

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Животным, как и людям, делают анализы
Животным, как и людям, делают анализы

В случае опасности — животное лучше показать ветеринару.

Собаки — один из популярнейших видов домашних питомцев, который часто заставляет улыбнуться своими проделками. Но, как и все живые существа, псы подвержены различным заболеваниям.

Движение UAnimals опубликовало памятку для владельцев собак, которая поможет собрать ветеринарную аптечку на разные случаи в жизни.

В аптечке для собаки рекомендуют иметь следующие категории:

  • электронный градусник
  • перевязочные материалы и приспособления для остановки кровотечений (бинт, широкий жгут, перевязочный пакет, эластичный бинт, марлевый отрез, лейкопластырь в рулоне, сухие и кровеостанавливающие салфетки)
  • шприцы разных размеров
  • хлоргексидин
  • йоддицерин
  • впитывающая пеленка
  • натрия хлорид
  • атравматические ножницы для стрижки шерсти вокруг раны
  • препараты для остановки крови
  • антигистаминные препараты
  • мазь-антисептик
  • термоодеяло (как объясняют в сообщении — животное после травмы теряет тепло)
  • гидрогелевая повязка "опекун" (антимикробная повязка при ожогах)
  • адсорбенты и препараты для деинтоксикации
  • антидоты
  • резиновые перчатки (для оказания помощи).

Также отмечается, что использовать можно и подручные средства, например носки для фиксации повязки на поврежденной лапе.

Что делать в экстренной ситуации

Жаропонижающие, обезболивающие или противовирусные препараты, акцентрируют внимание в организации, нужно давать после консультации с ветеринаром, чтобы избежать аллергии.

При термическом ожоге с небольшим покраснением кожи рекомендуют охладить место 20 минут, а затем использовать гидрогелевую повязку.

При отравлении — вызвать рвоту, чтобы избежать распространения яда, и сразу ехать к ветеринару.

Когда животное получило травму и ему больно, оно может защищаться и укусить. Перед оказанием помощи рекомендуют надеть намордник.

Ранее "Телеграф" публиковал памятку на случай чрезвычайной ситуации для семей с детьми или животными.

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Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

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#Рекомендации #Собаки #Аптечка
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