Что кладут в аптечку для собак: рекомендации
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В случае опасности — животное лучше показать ветеринару.
Собаки — один из популярнейших видов домашних питомцев, который часто заставляет улыбнуться своими проделками. Но, как и все живые существа, псы подвержены различным заболеваниям.
Движение UAnimals опубликовало памятку для владельцев собак, которая поможет собрать ветеринарную аптечку на разные случаи в жизни.
В аптечке для собаки рекомендуют иметь следующие категории:
- электронный градусник
- перевязочные материалы и приспособления для остановки кровотечений (бинт, широкий жгут, перевязочный пакет, эластичный бинт, марлевый отрез, лейкопластырь в рулоне, сухие и кровеостанавливающие салфетки)
- шприцы разных размеров
- хлоргексидин
- йоддицерин
- впитывающая пеленка
- натрия хлорид
- атравматические ножницы для стрижки шерсти вокруг раны
- препараты для остановки крови
- антигистаминные препараты
- мазь-антисептик
- термоодеяло (как объясняют в сообщении — животное после травмы теряет тепло)
- гидрогелевая повязка "опекун" (антимикробная повязка при ожогах)
- адсорбенты и препараты для деинтоксикации
- антидоты
- резиновые перчатки (для оказания помощи).
Также отмечается, что использовать можно и подручные средства, например носки для фиксации повязки на поврежденной лапе.
Что делать в экстренной ситуации
Жаропонижающие, обезболивающие или противовирусные препараты, акцентрируют внимание в организации, нужно давать после консультации с ветеринаром, чтобы избежать аллергии.
При термическом ожоге с небольшим покраснением кожи рекомендуют охладить место 20 минут, а затем использовать гидрогелевую повязку.
При отравлении — вызвать рвоту, чтобы избежать распространения яда, и сразу ехать к ветеринару.
Когда животное получило травму и ему больно, оно может защищаться и укусить. Перед оказанием помощи рекомендуют надеть намордник.
Ранее "Телеграф" публиковал памятку на случай чрезвычайной ситуации для семей с детьми или животными.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.
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