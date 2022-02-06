Зрозуміти собаку: які дії улюбленця ми розцінюємо неправильно

Знання того, чого хоче наш улюбленець, може значно полегшити нам життя

Собака вважається найкращим другом людини протягом багатьох років. Ми знаємо, з якими породами краще жити в квартирах, а які — не варто підпускати близько до маленьких дітей. Близьке сусідство багато в чому допомогло "перекласти" різні сигнали тіла і міміку улюбленців зрозумілою нам мовою, проте це виходить не завжди з абсолютною точністю.

Як пише "Профіль", є деякі особливості поведінки тварин, котрі люди найчастіше інтерпретують неправильно.

Виляння хвостом

Собака виляє хвостом

Більшість знає: якщо пес виляє хвостом, то він задоволений. Такі ази "читання" настрою улюбленця ми засвоюємо ще у дитинстві. Втім, ця реакція значно ширша і складніша, ніж здається. Загалом її можна "перекласти", як загальне збудження. При цьому почуття, які відчуває тварина, не завжди є позитивними.

До прикладу: виляючи хвостом у ветклініці, собака може демонструвати свою нелюбов до уколів.

Облизування

Пес облизується

Найчастіше господарі вважають, що якщо собака облизує мордочку, то це означає лише два варіанти: або вона поїла, або відчуває почуття голоду. І це частково вірно, адже таким чином тварина намагається позбавитися великої кількості слини, котра активно виділяється залозами.

Але якщо облизування виходять короткими і швидкими, а також часто повторюються, то пес може показувати, що йому дискомфортно і він напружений.

Винувата морда

Хіба можна не пробачити за такі очі?

Ми практично правильно читаємо реакцію багатьох собак на наші нотації про якісь їхні витівки, коли на мордочках написана, здавалося б, уся вина світу. Так, улюбленці таким чином намагаються пом’якшити наше ставлення до них, щоб негатив господаря швидше вивітрився. Проте рахувати цю емоцію виною неправильно. За допомогою "винної морди" собаки демонструють свою покору.

Позіхання

Цуценя позіхає

Собака на відміну людини не позіхає, якщо хоче спати. Цей механізм у тварини працює інакше — як можливість зняти стрес. За допомогою позіхання пес поглинає більше кисню, його пульс частішає, а в мозок надходить більше крові. Улюбленцю вдається швидше відновити енергію та заспокоїти тривогу.

Цікаво, що вчені Токійського університету вважають деякі випадки позіхання у собак проявом емпатії. Це стосується лише моментів, коли собака позіхає одразу після господаря.

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Швидка реакція у відповідь

Активному господарю активний собака

Занадто сильний прояв любові — обійми або підняття на руки — часто викликає у собак справжню гіпервідповідь. Вони можуть різко схопитися, пробігтися або почати різко облизувати людину. Така реакція — що може розчарувати багатьох людей — не є обов’язковим свідченням абсолютної прихильності. За допомогою подібних дій улюбленець, найімовірніше, намагається показати, що відчуває загрозу. Все тому, що надто "ніжна" поведінка власника для собаки дійсно здатна здатися агресивною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які породи собак вважаються дуже "незручними" для утримання, адже завдають власнику багато дискомфорту.

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