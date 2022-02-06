Що кладуть до аптечки для собак: рекомендації

У разі небезпеки – тварину краще показати ветеринару.

Собаки — один з найпопулярніших видів домашніх вихованців, який часто змушує усміхнутися своїми витівками. Але, як і всі живі істоти, пси схильні до різних захворювань.

Рух UAnimals опублікував пам’ятку для власників собак, яка допоможе зібрати ветеринарну аптечку на різні випадки у житті.

В аптечці для собаки рекомендують мати такі категорії:

електронний градусник

перев’язувальні матеріали та пристосування для зупинки кровотеч (бинт, широкий джгут, перев’язувальний пакет, еластичний бинт, марлевий відріз, лейкопластир у рулоні, сухі та кровоспинні серветки)

шприци різних розмірів

хлоргексидин

йоддицерин

вбираюча пелюшка

натрію хлорид

атравматичні ножиці для стрижки хутра навколо рани

препарати для зупинки крові

антигістамінні препарати

мазь-антисептик

термоковдра (як пояснюють у повідомленні — тварина після травми втрачає тепло)

гідрогелева пов’язка "опікун" (антимикробна пов’язка при опіках)

адсорбенти та препарати для дезінтоксикації

антидоти

гумові рукавички (для надання допомоги).

Також зазначається, що можна використовувати і підручні засоби, наприклад шкарпетки для фіксації пов’язки на пошкодженій лапі.

Що робити в екстреній ситуації

Жарознижуючі, знеболювальні або противірусні препарати, наголошують в організації, потрібно давати після консультації з ветеринаром, щоб уникнути алергії.

При термічному опіку з невеликим почервонінням шкіри рекомендують охолодити місце 20 хвилин, а потім використати гідрогелеву пов’язку.

При отруєнні викликати блювоту, щоб уникнути поширення отрути, і відразу їхати до ветеринара.

Коли тварина отримала травму і їй боляче, вона може захищатися та вкусити. Перед наданням допомоги рекомендують надіти намордник.

Раніше "Телеграф" публікував пам’ятку на випадок надзвичайної ситуації для сімей із дітьми чи тваринами.