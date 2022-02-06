Що кладуть до аптечки для собак: рекомендації
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У разі небезпеки – тварину краще показати ветеринару.
Собаки — один з найпопулярніших видів домашніх вихованців, який часто змушує усміхнутися своїми витівками. Але, як і всі живі істоти, пси схильні до різних захворювань.
Рух UAnimals опублікував пам’ятку для власників собак, яка допоможе зібрати ветеринарну аптечку на різні випадки у житті.
В аптечці для собаки рекомендують мати такі категорії:
- електронний градусник
- перев’язувальні матеріали та пристосування для зупинки кровотеч (бинт, широкий джгут, перев’язувальний пакет, еластичний бинт, марлевий відріз, лейкопластир у рулоні, сухі та кровоспинні серветки)
- шприци різних розмірів
- хлоргексидин
- йоддицерин
- вбираюча пелюшка
- натрію хлорид
- атравматичні ножиці для стрижки хутра навколо рани
- препарати для зупинки крові
- антигістамінні препарати
- мазь-антисептик
- термоковдра (як пояснюють у повідомленні — тварина після травми втрачає тепло)
- гідрогелева пов’язка "опікун" (антимикробна пов’язка при опіках)
- адсорбенти та препарати для дезінтоксикації
- антидоти
- гумові рукавички (для надання допомоги).
Також зазначається, що можна використовувати і підручні засоби, наприклад шкарпетки для фіксації пов’язки на пошкодженій лапі.
Що робити в екстреній ситуації
Жарознижуючі, знеболювальні або противірусні препарати, наголошують в організації, потрібно давати після консультації з ветеринаром, щоб уникнути алергії.
При термічному опіку з невеликим почервонінням шкіри рекомендують охолодити місце 20 хвилин, а потім використати гідрогелеву пов’язку.
При отруєнні викликати блювоту, щоб уникнути поширення отрути, і відразу їхати до ветеринара.
Коли тварина отримала травму і їй боляче, вона може захищатися та вкусити. Перед наданням допомоги рекомендують надіти намордник.
Раніше "Телеграф" публікував пам’ятку на випадок надзвичайної ситуації для сімей із дітьми чи тваринами.
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