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Що кладуть до аптечки для собак: рекомендації

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тваринам, як і людям, роблять аналізи
Тваринам, як і людям, роблять аналізи

У разі небезпеки – тварину краще показати ветеринару.

Собаки — один з найпопулярніших видів домашніх вихованців, який часто змушує усміхнутися своїми витівками. Але, як і всі живі істоти, пси схильні до різних захворювань.

Рух UAnimals опублікував пам’ятку для власників собак, яка допоможе зібрати ветеринарну аптечку на різні випадки у житті.

В аптечці для собаки рекомендують мати такі категорії:

  • електронний градусник
  • перев’язувальні матеріали та пристосування для зупинки кровотеч (бинт, широкий джгут, перев’язувальний пакет, еластичний бинт, марлевий відріз, лейкопластир у рулоні, сухі та кровоспинні серветки)
  • шприци різних розмірів
  • хлоргексидин
  • йоддицерин
  • вбираюча пелюшка
  • натрію хлорид
  • атравматичні ножиці для стрижки хутра навколо рани
  • препарати для зупинки крові
  • антигістамінні препарати
  • мазь-антисептик
  • термоковдра (як пояснюють у повідомленні — тварина після травми втрачає тепло)
  • гідрогелева пов’язка "опікун" (антимикробна пов’язка при опіках)
  • адсорбенти та препарати для дезінтоксикації
  • антидоти
  • гумові рукавички (для надання допомоги).

Також зазначається, що можна використовувати і підручні засоби, наприклад шкарпетки для фіксації пов’язки на пошкодженій лапі.

Що робити в екстреній ситуації

Жарознижуючі, знеболювальні або противірусні препарати, наголошують в організації, потрібно давати після консультації з ветеринаром, щоб уникнути алергії.

При термічному опіку з невеликим почервонінням шкіри рекомендують охолодити місце 20 хвилин, а потім використати гідрогелеву пов’язку.

При отруєнні викликати блювоту, щоб уникнути поширення отрути, і відразу їхати до ветеринара.

Коли тварина отримала травму і їй боляче, вона може захищатися та вкусити. Перед наданням допомоги рекомендують надіти намордник.

Раніше "Телеграф" публікував пам’ятку на випадок надзвичайної ситуації для сімей із дітьми чи тваринами.

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#Рекомендації #Собаки #Аптечка
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