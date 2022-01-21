Смішні, милі та трішки дурнуваті: добірка прикольних відео про собак мрії

Вірні вихованці готові завжди прийти на допомогу

Так само древнім, як і світ, є суперечка між власниками домашніх тварин про те, хто краще — кішки чи собаки. Зрозуміло, у кожного свої аргументи і всі вони правдиві, адже кожен улюбленець по-своєму прекрасний.

"Телеграф" же вирішив сьогодні показати, чому собаки гідні людської любові та уваги.

І почнемо з того, що навряд чи будь-який кіт, який поважає себе, зможе так завалитися в сніг, щоб показати, наскільки він втомився. При погляді на цього песика не можна позбутися думки, що ми всі часом так почуваємося — наприкінці, а часом і посередині робочого тижня.

Втім, є й ті собачки, які видаються справжніми енерджайзерами. А ви колись бачили забіги коргі? Ні? Тоді швидше дивіться наступний ролик!

А ще песики обожнюю людську увагу. Для того, щоб отримати порцію емоційності від господаря, вони готові показати, ніби перебувають у смертельній небезпеці. (І голосять приблизно так само).

Але є й моменти, коли нашим "хвостикам" не надто подобається, що ми за ними спостерігаємо. Наприклад, коли ми помітили, що вони спокусилися нашою їжею...

…Або без дозволу полізли до своєї.

Та й захопленими зненацька за поцілунками взасос, виявляється, собаки теж не люблять. Зате виглядають, ніби й нічого не сталося! Акторам точно є, у кого повчитися.

За що ще можна любити собак? Як мінімум, через те, що вони завжди готові організувати господарям по-справжньому яскраву зустріч.

Ще песики, як і люди, вміють розважатися. Те, з яким захопленням це цуценя зайняте відпочинком на гойдалках, гідне поваги!

А ще вони чудові танцюристи!

Ну і, звичайно, собаки, як ніхто інший, вміють дружити. І йдеться не лише про людей, а й про інших тварин. Здається, цей малюк знайшов для себе справді гарну приятельку.

Підкреслимо, що "Телеграф" проти всілякої дискримінації, особливо щодо тварин. Тому не забудьте обов’язково перевірити, яку добірку котиків тижня ми припасли.