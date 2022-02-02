Милые, но опасные: 7 пород собак, которых не следует заводить в семьях с детьми

Посмотрим на другую сторону милых, на первый взгляд, собачек

После просмотра популярных фильмов, где главными героями являются собаки, нам кажется, что именно эти породы могут стать идеальными питомцами и лучшими друзьями для нас. Но, несмотря на необычайно милые мордашки, которые имеют владельцы большинства пород, некоторые из них заводить в жилище, где есть или планируется ребенок, не рекомендуется.

Какие породы могут создать неприятные сюрпризы и спровоцировать ряд неудобств, разберем ниже.

Акита-ину

Всем известная порода, ставшая мега популярной после фильма "Хатико", не оставит равнодушным никого, кто любит собак. Несмотря на то, что в обиходе представители этой породы не являются "вредителями", они с большой мнительностью относятся к чужим людям и не любят деток. Зачастую эти породы проявляют агрессию к другим породам, особенно это касается их прямых родственников. Акита может без предупреждения наброситься на другую собаку во время прогулки, поэтому доверить ее выгул ребенку крайне опасно.

Русский той

Русский той

Той считается очень кроткой и преданной породой. Но следует помнить, что они очень чувствительные собаки и это часто проявляется в поведении в семье. Если в квартире живет активный малыш, игры которого всегда сопровождаются грохотом и криками, то заводить тоя не следует. Кроме этого, ввиду маленьких размеров этой породы, с ними нужно обращаться крайне осторожно: ни трясти, ни упускать с высоты, нельзя даже сильно обнимать, что обычно довольно трудно объяснить маленьким детям.

Хаски

Сибирская хаски

Если вы мечтаете завести дома сибирскую хаски, нужно помнить, что дома появится еще один ребенок – очень озорной, мега-энергичный, требующий большого количества внимания и систематических занятий.

Действительно, представители этой породы совсем не имеют агрессии к людям, однако брать их в семью, где есть совсем маленькие детки, не стоит, ведь хаски очень сложно контролировать свои эмоции — она может в любой момент сбить ребенка с ног, сильнее прикусить за руку и прыгнуть буквально на голову. Если все же семья решается завести такую породу дома, то первое, над чем придется работать — научиться безопасному взаимодействию.

Басенджи

Басенджи

Главным плюсом этой породы является то, что басенджи вообще не лают. На первый взгляд, может показаться, что эта порода будет идеальной для вашей семьи, ведь они совсем не пахнут и практически не линяют, однако эти собачки имеют очень энергичный характер, неуемное любопытство и высокий интеллект, что делает их сильными проказниками.

Кроме этого, басенджи склонны постоянно убегать из дома, ведь забор любой высоты для них не является преградой. Перед тем, как купить такую собаку, вы должны четко взвесить все "за" и "против", осознав, будет ли у вас достаточно времени на занятия с таким любимцем и на параллельное воспитание и уход за маленьким ребенком.

Чихуахуа

Чихуахуа

Это одна из самых мелких пород. Они ясно осознают свои миниатюрные габариты и при этом очень настороженно относятся к детям. Обычно дети этих собачек воспринимают как игрушку, а не как живое существо. К тому же эта порода склонна к сильной ревности, если кто-то отвлекает любимого хозяина. Это может спровоцировать песиков на неадекватное поведение – они могут агрессивовать и даже укусить ребенка.

Поэтому для семей, где детки совсем маленькие, эта порода не очень подходит.

Пекинес

Пекинес

Одна из самых ярких черт представителей этой породы – самоуверенность. Они всегда хотят быть "центром Вселенной" и не терпят, когда внимание хозяина распространяется на кого-то. Детей эта порода не любит, ведь терпеть проявления нежности в виде давления и объятий они не станут. В таких ситуациях, особенно при участии малышей, пекинес не стесняется применить зубы.

В семьях, где дети совсем маленькие, пекинесов обычно не заводят.

Корги

Корги

Корги – это мини-овчарка, не очень осознающая свои маленькие габариты. Любой порядочный заводчик сразу предупреждает, что заводить эту породу в доме, где есть ребенок, не стоит, ведь даже в молодом возрасте корги способны к проявлению агрессии, причем не только к другим собакам, но и к людям. Особенно часто такое поведение встречается среди кобелей.

Корректировать такие особенности породы крайне трудно. Представители этой породы способны загонять детей туда, "куда им нужно, кусая при этом за ноги". Именно корги могут очень сильно напугать детей, невзирая на свой милый внешний вид. Эта порода нуждается в систематических длительных занятиях и подходит исключительно тем хозяевам, которые не имеют маленьких детей и не планируют их заводить.

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