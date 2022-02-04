Продукт жестокости: названы породы собак, которых запрещено разводить

Животных пытаются защитить от недобросовестных заводчиков

В Норвегии приняли весьма необычное решение касаемо защиты прав животных. Отныне в этой стране находится под запретом разведение кавалер-кинг-чарльз спаниелей и бульдогов. Последние, к слову, входят в перечень пород, которые доставляют много неудобств своим владельцам.

Подробности сообщает издание NY Post.

Запрет был выдан окружным судом в Осло, как ответ на иск Службы защиты животных Норвегии. Активисты пытались доказать, что погоня за наживой у недобросовестных заводчиков собак приводит к большим проблемам здоровья у хвостатых.

"О техногенных проблемах со здоровьем бульдога известно с начала 20 века. Этот вердикт прострочен на много лет", — считает глава норвежских зоозащитников Ашилд Роалдсет.

Бульдог

Следует отметить, что речь не идет про фактический запрет на существование отдельных пород собак. Активисты всего лишь пытаются взять его под контроль, чтобы хоть как-то урегулировать значительные проблемы со здоровьем у бульдогов и спаниелей.

Кавалер-кинг-чарльз спаниель

В первую очередь хозяев хотят обязать чипировать своих любимцев, а также тщательно следить за их состоянием, прежде чем принимать решение о "продолжении рода".

Местные адвокаты подчеркивают, что общего запрета на разведения собак не дает даже принятое судом решение. По мнению юристов, это скорее нюанс в общей правовой базе для зоозащитников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, собаку какой породы лучше всего выбрать, если вы хотите обзавестись животным, но живете в квартире.

Также следует обратить внимание на перечень тех хвостатых, которые крайне не подходят для семей с маленькими детьми.