Продукт жорстокості: названо породи собак, яких заборонено розводити

Тварин намагаються захистити від несумлінних заводників

У Норвегії ухвалили вельми незвичайне рішення щодо захисту прав тварин. Відтепер у цій країні перебуває під забороною розведення кавалер-кінг-чарльз спанієлів та бульдогів. Останні, до речі, входять до переліку порід, які завдають багато незручностей своїм власникам.

Подробиці повідомляє видання NY Post.

Заборона була видана окружним судом Осло як відповідь на позов Служби захисту тварин Норвегії. Активісти намагалися довести, що гонитва за наживою у недобросовісних заводчиків собак призводить до великих проблем здоров’я у хвостатих.

"Про техногенні проблеми зі здоров’ям бульдога відомо з початку 20 століття. Цей вердикт прострочений на багато років", — вважає голова норвезьких зоозахисників Ашілд Роалдсет.

Бульдог

Слід зазначити, що не йдеться про фактичну заборону існування окремих порід собак. Активісти лише намагаються взяти його під контроль, щоб хоч якось урегулювати значні проблеми зі здоров’ям у бульдогів і спанієлів.

Кавалер-кінг-чарльз спанієль

Насамперед господарів хочуть зобов’язати чіпувати воїх улюбленців, а також ретельно стежити за їхнім станом, перш ніж ухвалювати рішення про "продовження роду".

Місцеві адвокати наголошують, що загальної заборони на розведення собак не дає навіть ухвалене судом рішення. На думку юристів, це радше нюанс у загальній правовій базі для зоозахисників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, собаку якої породи краще вибрати, якщо ви хочете обзавестися твариною, але живете у квартирі.

Також слід звернути увагу на перелік тих хвостатих, які не підходять для сімей з маленькими дітьми.