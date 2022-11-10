Локі, Сіріус і Цирі: найнезвичайніші клички для собак

При виборі імені бажано ґрунтуватися на характер вихованця та його відмінних рисах

Кожен господар хоче, щоб ім’я його вихованця було максимально незвичним та унікальним. Однак не варто забувати, що при цьому кличка має бути досить простою та дзвінкою, або хоча б мати коротку форму. Наприклад, прізвисько Синхрофазотрон краще не давати. Раніше ми розповідали про прикольні імена для собак, а тепер хочемо допомогти вам визначитися з незвичайною прізвисько для свого вихованця.

В ідеалі найнезвичайнішим ім’ям для тварини буде ім’я, яке ви придумаєте самі. Складіть прізвисько з літер свого прізвища та імені, або якщо пса беруть у сім’ю — з імен його господарів. Якщо це подарунок дитині, згадайте якесь прикольне або часто вимовлене слово вашого малюка. Чим не незвичайне прізвисько?

Якщо нічого не придумалося, можна вибрати з готових імен. Це може бути ім’я героя з гри, фільму, мультфільму, серіалу чи книги. Марка машини, назва квітки, улюблений футболіст, баскетболіст, актор чи музикант – все це також може стати варіантом імені для цуценяти.

Обов’язково придивіться до свого вихованця, можливо, він сам підкаже, як його звуть: звички, як у кіногероя, якась відмітка на шерсті, незвичайне забарвлення, улюблена іграшка. Такі, на перший погляд, маленькі деталі, допоможуть вам підібрати ідеальне ім’я для свого улюбленця.

Незвичайні клички для собак: добірка імен для хлопчиків та дівчаток

Хлопчики : Черчилль, Локі, Тор, Данте, Хуч, Сіріус, Рімус, Елвіс, Кеш, Марс, Йода, Річард, Ромео, Джем, Каспер, Шерлок, Вулкан, Тайфун, Грім, Зевс, Арес, Гермес, Ватсон, Дікенс, Халк, Боцман, Марсель, Луї, Зефір, Бантик, Арні, Шрек, Зідан, Бакс, Давінчі, Леонардо, Єрмак, Аполло, Фрам, Стрім, Піксель, Лайк, Бурбон.

: Черчилль, Локі, Тор, Данте, Хуч, Сіріус, Рімус, Елвіс, Кеш, Марс, Йода, Річард, Ромео, Джем, Каспер, Шерлок, Вулкан, Тайфун, Грім, Зевс, Арес, Гермес, Ватсон, Дікенс, Халк, Боцман, Марсель, Луї, Зефір, Бантик, Арні, Шрек, Зідан, Бакс, Давінчі, Леонардо, Єрмак, Аполло, Фрам, Стрім, Піксель, Лайк, Бурбон. Дівчатка : Джулс, Ру, Дора, Брітні, Мадонна, Іскра, Адді, Алва, Альфа, Грета, Ельза, Ельба, Лада, Сільва, Буря, Саванна, Ада, Зілла, Зена, Роксі, Церцея, Буря, Веста, Воля, Завірюха, Ірма, Фріда, Жозі, Фіфі, Голді, Ліра, Фора, Флешка, Баггі, Світі, Трініті, Фіона, Дельта, Атілла, Хеппі, Феррарі, Текіла, Кайлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ті породи собак, які можуть створити безліч незручностей для своїх господарів не лише через свою поведінку, а й через необхідність постійного догляду.