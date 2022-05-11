Топ-5 найкращих порід собак для охорони будинку та дачі

Ніяка сигналізація та відеоспостереження не замінить надійного сторожа у вигляді сильного та безстрашного пса.

Мотивація завести собаку у кожного різна. Проте здебільшого це два критерії: одні заводять собі чи своїм дітям вірного друга, інші — для захисту свого будинку від небажаних "гостей". Найчастіше собаку для охорони заводять ті, хто живе у приватних будинках.

"Телеграф" розповідає, які породи краще вибрати для охорони будинку.

Зазначимо, що собака, яку заводять для охорони повинна мати густу шерсть, міцне здоров’я, сміливість, а також гострий розум. Плюс до всього сторожовий пес – це завжди порода великого розміру. Великій собаці легше впоратися з грабіжниками.

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Також важливо пам’ятати, що чотирилапий охоронець не повинен постійно бути на ланцюгу, інакше собака відчуватиме постійний стрес, що згодом призведе до порушень психіки та охоронних та вольових якостей пса.

Топ-5 найкращих сторожових собак

Німецька вівчарка

Собака відмінно піддається дресуванню, має густу шерсть, відрізняється гострим розумом і здатний розпізнавати своїх та чужих. Це спочатку пастуша порода, тому німці мають сильний охоронний інстинкт, і можуть збити з ніг будь-кого, хто вдереться на їхню територію. Однак при правильному дресуванні собака не буде агресивною.

Кавказька вівчарка

Собака має густу, довгу шерсть і вельми значні розміри, тому вона добре почуватиметься у вольєрі на вулиці. Варто пам’ятати, що кавказці вперті, тому їх важливо правильно виховувати та дресувати. Також величезний плюс цього собаки — це його любов до дітей.

Середньоазіатська вівчарка (Алабай)

Собаки цієї породи — одні з найкращих сторожових собак. Вони великі, сильні тварини, з добре розвиненим охоронним інстинктом, а завдяки густій шерсті вони чудово почуваються надворі навіть під час зимових морозів.

Московська сторожова

Назва породи говорить сама за себе. Цю породу вивели на основі сенбернарів, кавказьких вівчарок та російських пігих гончих. У московських сторожових відсутнє почуття страху, тому вони негайно кинуться на захист будинку. Проте в той же час, вони мають досить поступливий характер.

Різеншнауцер

Німецька порода, яка була виведена з вівчарських собак Баварії. Сильні і розумні пси, які мають гарні охоронні якості. Ще один плюс — це відмінне терпіння, особливо при спілкуванні з дітьми. Також різеншнауцерів легко дресувати.

І бонус: Боксер — розумний, активний, витривалий собака, що володіє прекрасними якостями захисника і охоронця, стане ідеальним рішенням для охорони квартири.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.

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