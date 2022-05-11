Топ-5 найкращих порід собак для охорони будинку та дачі
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Ніяка сигналізація та відеоспостереження не замінить надійного сторожа у вигляді сильного та безстрашного пса.
Мотивація завести собаку у кожного різна. Проте здебільшого це два критерії: одні заводять собі чи своїм дітям вірного друга, інші — для захисту свого будинку від небажаних "гостей". Найчастіше собаку для охорони заводять ті, хто живе у приватних будинках.
"Телеграф" розповідає, які породи краще вибрати для охорони будинку.
Зазначимо, що собака, яку заводять для охорони повинна мати густу шерсть, міцне здоров’я, сміливість, а також гострий розум. Плюс до всього сторожовий пес – це завжди порода великого розміру. Великій собаці легше впоратися з грабіжниками.
Також важливо пам’ятати, що чотирилапий охоронець не повинен постійно бути на ланцюгу, інакше собака відчуватиме постійний стрес, що згодом призведе до порушень психіки та охоронних та вольових якостей пса.
Топ-5 найкращих сторожових собак
- Німецька вівчарка
Собака відмінно піддається дресуванню, має густу шерсть, відрізняється гострим розумом і здатний розпізнавати своїх та чужих. Це спочатку пастуша порода, тому німці мають сильний охоронний інстинкт, і можуть збити з ніг будь-кого, хто вдереться на їхню територію. Однак при правильному дресуванні собака не буде агресивною.
- Кавказька вівчарка
Собака має густу, довгу шерсть і вельми значні розміри, тому вона добре почуватиметься у вольєрі на вулиці. Варто пам’ятати, що кавказці вперті, тому їх важливо правильно виховувати та дресувати. Також величезний плюс цього собаки — це його любов до дітей.
- Середньоазіатська вівчарка (Алабай)
Собаки цієї породи — одні з найкращих сторожових собак. Вони великі, сильні тварини, з добре розвиненим охоронним інстинктом, а завдяки густій шерсті вони чудово почуваються надворі навіть під час зимових морозів.
- Московська сторожова
Назва породи говорить сама за себе. Цю породу вивели на основі сенбернарів, кавказьких вівчарок та російських пігих гончих. У московських сторожових відсутнє почуття страху, тому вони негайно кинуться на захист будинку. Проте в той же час, вони мають досить поступливий характер.
- Різеншнауцер
Німецька порода, яка була виведена з вівчарських собак Баварії. Сильні і розумні пси, які мають гарні охоронні якості. Ще один плюс — це відмінне терпіння, особливо при спілкуванні з дітьми. Також різеншнауцерів легко дресувати.
І бонус: Боксер — розумний, активний, витривалий собака, що володіє прекрасними якостями захисника і охоронця, стане ідеальним рішенням для охорони квартири.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якого собаку найкраще заводити в квартирах і навів приклади "найзручніших" порід.
Також ми писали, які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими .
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