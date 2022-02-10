Ви будете здивовані: які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими

Деякі з улюбленців можуть виявляти більше злості, ніж інші

Собака є давнім другом людини, супроводжуючи його вдома, на роботі та інших радощах повсякденного життя. Однак деякі породи цих тварин офіційно визнаються небезпечними. Їх дуже не рекомендують заводити, особливо в сім’ях з дітьми.

Яких собак варто остерігатися, повідомляє портал TopMira, посилаючись на Американську асоціацію ветеринарної медицини (AVMA).

Згадана асоціація свого часу провела дослідження, щоб визначити найнебезпечніших для людини собак. Для цього було проаналізовано випадки нападу домашніх улюбленців на людей за 1979-1998 роки.

Представляємо список порід — від найменш до найбільш агресивних.

Сенбернар

Сенбернар

Ці собаки дуже великі і сильні. Вони були виведені шляхом схрещування робочих псів зі швейцарських та італійських Альп. При невмілому поводженні з сенбернарами вони здатні значно покалічити людину.

Німецький дог

Німецький дог

Ці пси зазвичай виростають найвищими у світі. Деякі з них здатні досягати більше метра в загривку, а якщо стануть на задні лапи, то перевищать і всі два метри заввишки. Їх вивели спеціально для участі в полюванні, що лише підкреслює їхню силу та гострий нюх. Вважається, що мисливські інстинкти догів додають їм прихованої небезпеки.

Чау-чау

Ці, здавалося б, милі пухнастики є одними із найдавніших собак. Вони — чи не перші прямі нащадки вовків, тому здатні бути дуже небезпечними. Чау-чау можуть напасти на людину, якщо їм не вистачатиме фізичної активності або ж просто від нудьги. Слід зазначити, що ця порода також вважається однією з найдорожчих.

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Доберман

Доберман

Псів цієї породи часто використовують для служби поліції. Вони вважаються дуже злими, хоча їхній характер і можна взяти під контроль.

Аляскінський маламут

Маламут

Генетично маламути дуже близькі до вовків, адже саме з ними були схрещені їздові собаки для виведення породи. Ці собаки дуже витривалі, сильні і потребують постійного руху.

Вовчий собака (вовкособ)

Вовкособ

Як зрозуміло з назви, ця порода також є результатом схрещування собаки і вовка. У них сильно розвинений мисливський інстинкт і навіть є більш підходящий диким хижакам характер. Однак їх можна видресувати, щоб вони слухалися команд. Вони дуже сильні.

Сибірський хаскі

Хаскі

Якщо хаскі правильно утримувати, ці собаки будуть одними з найласкавіших. Однак вони постійно повинні витрачати енергію, тому замикати таких псів у чотирьох стінах украй не рекомендується. За достатнього рівня невдоволення вони можуть навіть напасти.

Читайте також: Категорія Lifestyle Добряки-здоровяки: 7 порід великих, але дуже лагідних собак Ці хороші хлопці доводять, що про характер не варто судити по вигляду.

Німецька вівчарка

Вівчарка

Таких псів найчастіше використовують як сторожових. Також вони нерідко супроводжують поліцейських і прикордонників, що свідчить про їхню дивовижну здатність піддаватися тренуванням. Проте вони здатні виявляти агресію — багато злочинців здатні це підтвердити.

Ротвейлер

Ротвейлер

Цих агресивних собак відносять до службових порід. Вони набагато важчі за вівчарок, а тому є небезпечнішими. Тільки в США ротвейлери щороку вбивають щонайменше двох людей.

Американський пітбультер’єр

Собаки цієї породи опинилися на вершині "хіт-параду" найнебезпечніших. Вони відносяться до бійцівських псів і вважаються справжнім символом тваринної агресії. Якийсь час в Америці ці улюбленці навіть були під забороною.

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