Як навчити собаку охороняти будинок: чотири прості поради

Слід знайти вірний підхід до свого домашнього улюбленця

Багато собак вважаються одними з найспокійніших і найлагідніших, хоча є серед них і ті, з яких можна виховати справжніх охоронців. Такі тварини будуть щиро віддані господареві та своїй "роботі", проте виявлять небачену нетерпимість до чужинців, що спробують проникнути "на об’єкт".

"Телеграф", посилаючись на портал KotPes, розповість, як можна навчити свого улюбленця охороняти будинок чи двір.

Хваліть за правильні дії

Багатьом людям важливо, щоб їхній собака реагував на прихід незнайомців. Тому хвалити тварину, якщо вона гавкає на невідому їй людину — дуже важливо. При цьому не забувайте про правильну інтонацію та кількість слів, яких не має бути занадто багато. Ідеальним варіантом похвали є або легке поплескування пса між лопаток, або ласощі.

Не привчайте до чужинців

Якщо собаку із самого початку лояльно налаштовувати стосовно інших людей, з нього навряд чи вийде добрий сторож. А якщо улюбленець легко ведеться на ласощі в чужих руках — так і поготів. Намагайтеся виховувати пса так, щоб він розрізняв своїх та чужих, при цьому не надто шкодуючи незнайомців. До того ж годувати собаку варто лише господареві. Не дозволяйте це робити навіть друзям, які прийшли в гості.

Читайте також: Категорія Lifestyle Ви будете здивовані: які собаки вважаються найнебезпечнішими та агресивнішими Деякі з улюбленців можуть виявляти більше злості, ніж інші

Навчайте правильно реагувати на чужих

Найпростіше у навчанні використовувати команди. Для початку слід натренувати собаку на команду "голос", щоб вона знала, коли потрібно гавкати "на вимогу". Потім слід перейти до "охороняй". Цю команду простіше завчити на конкретних прикладах. Попросіть когось вам підіграти, щоб створювався шум біля дверей або хвіртки. Після скомандуйте собаці "голос", а коли вона це виконає, попросіть "охороняти". Не забувайте про похвалу тварині за правильні дії!

Вчіть у спеціалістів

Якщо власнику нема коли навчати свого улюбленця, завжди можна звернутися до кінолога. Фахівець допоможе визначити методи, частоту і тривалість "уроків" з твариною, а також пояснить, як краще порозумітися зі своїм собакою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, про що може свідчити різний собачий гавкіт. Голос тварини відрізняється, якщо повідомляється про прихід гостя чи власний переляк улюбленця.

Також ми писали, з собаками яких порід людині вдасться порозумітися якнайкраще.