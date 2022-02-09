Про що "говорять" собаки: кінологи розповіли, як зрозуміти гавкіт

У негативних ситуаціях гавкіт собак буде дуже пронизливим.

Ні для кого не секрет, що кожен собака має свої особливості поведінки і певну реакцію на різні події. Найчастіше пси своє ставлення до того, що відбувається, демонструють за допомогою голосу. Проте, далеко не всі розуміють, що за допомогою гавкіту хоче сказати чотирилапий товариш.

На допомогу власникам тварин прийшов автор книги "Диво-пес: як наука про собак змінила науку про життя" Жуль Говард, який досліджував поведінку свого пса у різних ситуаціях, передає Express.

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Про що говорить гавкіт собаки?

Говард дійшов висновку, що його пес завжди гавкає, коли хоче привернути увагу сім’ї. Проте, подача голосу собаки дуже відрізняється у різних ситуаціях.

Так, коли пес хоче повідомити про гостя, що прийшов, він видає низький і глибокий гавкіт. Експерт описав його як "різкий, низькочастотний, немодульований" шум.

Під час гри з іншими собаками гавкіт у пса зовсім інший — він нагадує швидкий звук.

Кінолог Стенлі Корен зазначив, що гавкіт собаки залежить від наступних факторів: висоти тону, тривалості та частоти. Саме вони й показують, чого насправді хоче тварина.

Якщо тварина налякана чи відчуває біль — вона видаватиме пронизливий гавкіт.

Коли собака здивована її гавкіт буде тривалим і нагадуватиме завивання. А от "тявкання" — швидкий гавкіт, що повторюється — вказує на стрес або хвилювання.

У будь-якому разі, якщо собака гавкає — значить вона про щось намагається повідомити свого власника. Тому кінологи категорично не радять сварити тварину у такій ситуації.

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