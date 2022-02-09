О чем "говорят" собаки: кинологи рассказали, как понять лай

В негативных ситуациях лай собак будет очень пронзительным.

Ни для кого не секрет, что у каждой собаки есть свои особенности поведения и определенная реакция на разные события. Чаще всего, псы свое отношение к происходящему демонстрируют с помощью голоса. Однако, далеко не все понимают, что лаем хочет сказать четверолапый товарищ.

На помощь владельцам животных пришел автор книги "Чудо-собака: как наука о собаках изменила науку о жизни" Джулс Ховард, который исследовал поведение своего пса в разных ситуациях, передает Express.

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О чем говорит лай собаки?

Ховард пришел к выводу, что его пес всегда громко лает, когда хочет привлечь внимание семьи. Однако, подача голоса собаки очень отличается в разных ситуациях.

Так, когда пес хочет сообщить о пришедшем госте — он издает низкий и глубокий лай. Эксперт описал его как "резкий, низкочастотный, немодулированный" шум.

Во время игры с другими собаками лай у пса совсем другой — он напоминает быстрый тявкающий звук.

Кинолог Стэнли Корен отметил, что лай собаки зависит от следующих факторов: высоты тона, продолжительности и частоты. Именно они и показывают, чего на самом деле хочет животное.

Если животное напугано или испытывает боль — оно будет издавать пронзительный лай.

Когда собака удивлена ее лай будет продолжительным и напоминать завывания. А вот "тявкание" — быстрый и повторяющийся лай — указывает на стресс или волнение.

В любом случае, если собака лает — значит она о чем-то пытается сообщить своему владельцу. Поэтому кинологи категорически не советуют ругать животное в такой ситуации.

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