Лаять точно не станут: 10 пород собак, которые не будут мешать соседям

Эти породы известны за многие свои качества, но лай к ним не относится.

Человек собаке друг и это знают все вокруг, однако из-за того, что люди любят жить в крупных и мелких городах, далеко не у всех есть возможность завести себе четвероногого любимца, поскольку возникает вопрос о том, как же он будет жить в квартире, да и соседям громкий лай радости тоже не добавит. Впрочем, некоторые породы собак лаять не любят (или просто стесняются) и именно о них пойдет речь в этом материале.

Как сообщает zooapteka74, если вы хотите завести себе тихую собаку, которая не будет мешать соседям, то стоит обратить внимание на эти породы.

Басенджи

Басенджи

Если другие представители в данном рейтинге не лают по своим причинам, то эти песели попросту не умеют этого делать. Однако важно понимать, что басенджи требуют дрессировки, иначе они могут громко выть или урчать, что может докучать так же, как и лай.

Бульмастиф

Бульмастиф

Крупные сторожевые собаки со спокойным нравом, они известны тем, что хорошо ладят с детьми и другими животными в доме, а также безгранично преданы хозяевам. Если же им что-то не нравится, то они будут фыркать, но не лаять.

Дирхаунд

Дирхаунд

Несмотря на то, что эти собаки выводились для охоты и отличаются азартным характером, в домашних условиях они ведут себя спокойно и в целом очень хорошо относятся ко всем людям, даже посторонним. Кроме того, они обладают милым характером и ладят с детьми и другими собаками, а вот с животными других видов их держать не стоит. Все же дирхаунды охотники, а не сторожи.

Афганская борзая

Афганская борзая

Умные и красивые собаки, которые не склонны лаять и хорошо уживаются с людьми. Впрочем, эту породу считают одной из самых сложных собак в дрессировке, а потому стоит подумать дважды о том, сможете ли вы потратить нужное количество времени на их дрессировку.

Шарпей

Шарпей

Известные за свои складочки собаки родом из Китая с самого детства ведут себя очень тихо. Впрочем, лаять они все же умеют, но делают это лишь во время игр или когда чувствуют опасность.

Родезийский риджбек

Родезийский риджбек

Молчаливые здоровяки хорошо подойдут в качестве защитников для семьи, однако из-за своей охотничьей натуры придется смириться с тем, что выгуливать их надо будет долго и часто. А еще они плохо выносят одиночество.

Акита-ину

Большие и умные собаки в своей родине Японии получила прозвище "бесшумный охотник", поскольку лаять они начинают лишь когда чувствуют опасность.

Кламбер-спаниель

Крупные и слегка медлительные песели могут одним своим видом показать, что лаять они не станут. Возможно это связано с тем, что их выводили для охоты на фазанов и куропаток, а потому и приучены не шуметь без надобности.

Грейхаунд

Грейхаунд

Говоря об этой породе собак, сразу вспоминаются их спортивные достижения и охотничьи навыки. Считается, что они одни из самых быстрых бегунов собачьего мира, а вот лаять они не приучены.

Русская псовая борзая

Русская псовая борзая

Еще один охотник в этом списке, из-за своих инстинктов эти собаки не очень хорошо уживаются с другими видами животных, но не проявляют агрессию к другим собакам и в целом хорошо ладят с людьми. Впрочем, из-за любви к активностям, прогулки на свежем воздухе станут для хозяев регулярными и это стоит понимать.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о тех породах собак, которые могут создать множество неудобств для своих хозяев не только из-за своего поведения, но и из-за необходимости в постоянном уходе.