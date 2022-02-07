Гавкати точно не стануть: 10 порід собак, які не заважатимуть сусідам

Ці породи відомі за багато своїх якостей, але гавкіт до них не відноситься.

Людина собаці друг і це знають всі навколо, проте через те, що люди люблять жити у великих і дрібних містах, далеко не у всіх є можливість завести собі чотирилапого улюбленця, оскільки виникає питання про те, як же він житиме у квартирі. та й сусідам гучний гавкіт радості теж не додасть. Втім, деякі породи собак гавкати не люблять (або просто соромляться) і саме про них йтиметься у цьому матеріалі.

Як повідомляє zooapteka74, якщо ви хочете завести собі тихого собаку, який не заважатиме сусідам, то варто звернути увагу на ці породи.

Басенджі

Басенджі

Якщо інші представники в даному рейтингу не гавкають зі своїх причин, то ці песики просто не вміють цього робити. Однак важливо розуміти, що басенджі вимагають дресирування, інакше вони можуть голосно вити або бурчати, що може докучати так само як і гавкіт.

Бульмастиф

Бульмастиф

Великі сторожові собаки зі спокійним характером, вони відомі тим, що добре ладнають з дітьми та іншими тваринами в будинку, а також безмежно віддані господарям. Якщо ж їм щось не подобається, то вони пирхатимуть, але не гавкатимуть.

Дірхаунд

Дірхаунд

Попри те, що ці собаки виводилися для полювання та відрізняються азартним характером, в домашніх умовах вони поводяться спокійно і в цілому дуже добре ставляться до всіх людей, навіть сторонніх. Крім того, вони мають милий характер і ладнають з дітьми та іншими собаками, а ось з тваринами інших видів їх тримати не варто. Все ж таки дірхаунди мисливці, а не сторожі.

Афганський хорт

Афганський хорт

Розумні та красиві собаки, які не схильні гавкати та добре уживаються з людьми. Втім, цю породу вважають одною із найскладніших собак у дресируванні, а тому варто подумати двічі про те, чи зможете ви витратити потрібну кількість часу на їх навчання.

Шарпей

Шарпей

Відомі за свої складочки собаки з Китаю з самого дитинства поводяться дуже тихо. Втім, гавкати вони все ж таки вміють, але роблять це лише під час ігор або коли відчувають небезпеку.

Родезійський ріджбек

Родезійський ріджбек

Мовчазні здоров'яки добре підійдуть як захисники для сім’ї, проте через свою мисливську натуру доведеться змиритися з тим, що вигулювати їх треба буде довго і часто. А ще вони погано виносять самотність.

Акіта-іну

Великі та розумні собаки у своїй батьківщині Японії одержали прізвисько "безшумний мисливець", оскільки гавкати вони починають лише коли відчувають небезпеку.

Кламбер-спанієль

Великі та трохи повільні песики можуть одним своїм виглядом показати, що гавкати вони не стануть. Можливо це пов’язано з тим, що їх виводили для полювання на фазанів та куріпок, а тому й привчені не шуміти без потреби.

Грейхаунд

Грейхаунд

Говорячи про цю породу собак, одразу згадуються їхні спортивні досягнення та мисливські навички. Вважається, що вони одні з найшвидших бігунів собачого світу, а ось гавкати вони не привчені.

Російський псовий хорт

Російський псовий хорт

Ще один мисливець у цьому списку, через свої інстинкти ці собаки не дуже добре уживаються з іншими видами тварин, але не виявляють агресію до інших собак і загалом добре ладнають з людьми. Втім, через любов до активностей прогулянки на свіжому повітрі стануть для господарів регулярними і це варто розуміти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ті породи собак, які можуть створити безліч незручностей для своїх господарів не лише через свою поведінку, а й через необхідність постійного догляду.