Как обучить собаку охране дома: четыре простых совета

Следует найти верный подход к своему домашнему питомцу

Многие собаки считаются одними из самых спокойных и ласковых, хотя есть среди них и те, из которых можно воспитать настоящих охранников. Такие животные будут искренне преданы хозяину и своей "работе", однако проявят невиданную нетерпимость к чужакам, что попытаются проникнуть "на объект".

"Телеграф", ссылаясь на портал KotPes, расскажет, как можно научить своего питомца охранять дом или двор.

Хвалите за правильные действия

Многим людям важно, чтобы их собака реагировала на приход незнакомцев. Поэтому хвалить животное, если оно лает на неизвестного ему человека — крайне важно. При этом не забывайте о правильной интонации и количестве слов, которых не должно быть слишком много. Идеальным вариантом похвалы и вовсе является либо легкое похлопывание пса между лопаток, либо лакомство.

Не приучайте к чужакам

Если собаку с самого начала лояльно настраивать по отношению к другим людям, из нее вряд ли получится хороший сторож. А уж если любимец легко ведется на лакомства в чужих руках — так и подавно. Старайтесь воспитывать пса так, чтобы он различал своих и чужих, при этом не слишком жалуя незнакомцев. К тому же, кормить собаку стоит только хозяину. Не разрешайте этого делать даже друзьям, пришедшим в гости.

Обучайте правильно реагировать на чужих

Проще всего в обучении использовать команды. Для начала следует натренировать собаку на команду "голос", чтобы она знала, когда нужно лаять "по требованию". Затем следует перейти к "охраняй". Эту команду проще заучить на конкретных примерах. Попросите кого-то вам подыграть, чтобы создавался шум у двери или калитки. После скомандуйте собаке "голос", а когда она это выполнит, попросите "охранять". Не забывайте о похвале животному за правильные действия!

Учите у специалистов

Если владельцу попросту некогда обучать своего питомца, всегда можно обратиться к кинологам. Он поможет определить методы, частоту и продолжительность "уроков" с животным, а также объяснит, как лучше найти общий язык со своей собакой.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, о чем может свидетельствовать различный собачий лай. Голос животного совершенно разный, если сообщается о приходе гостя или собственном испуге.

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