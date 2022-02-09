Поладить будет просто: топ-6 самых умных пород собак
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Но даже самой умной собаке нужно много внимания и уход
Собаки веками являются лучшими друзьями человека. Многие из них идеальны для проживания в квартире, другие не лают, а целый ряд пород считается очень умными.
"Телеграф" решил выделить шесть пород, которые отличаются сообразительностью и легко дрессируются.
Бордер-колли
Представители этой породы не только запоминали рекордное число человеческих слов, но и прекрасно понимали их значение. Они быстро учатся и умеют принимать собственные решения.
Пудель
Несмотря на несколько легкомысленный внешний вид, которым отличается эта порода, пудели очень внимательные, артистичные, отважные и преданные. Их можно научить более 70 командам, читать по губам и выполнять сложные трюки.
Немецкая овчарка
Это очень сильная, послушная, преданная и активная порода, их широко используют в полиции и на таможне, и в домашних условиях их тоже можно легко надрессировать. Только учитывайте, что у самок этой породы более спокойный нрав, кобели менее послушны.
Золотистый ретривер
Невероятно красивые псы, популярные по всему миру. У них устойчивая психика, из-за чего их часто используют как компаньонов, поводырей, спасателей и охотником. Они также очень хорошо ладят с маленькими людьми, но требуют много внимания.
Доберман
Порода столь же красивая, сколь умная и опасная без дрессировки. Они могут быть отличными охранниками, ищейками и преследователями, но обладают сильной врожденной агрессией, которую нужно контролировать хозяину.
Шетландская овчарка (шелти)
Очень красивая и пушистая пастушья собака, которая может быть отличной нянькой, играть во фрисби и разделять увлечения хозяина. Эту породу можно держать в квартире, но шелти требует много внимания со стороны человека, и надолго бросать ее одну нельзя.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему следует срочно обратиться к ветеринару, если услышали храп собаки.
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