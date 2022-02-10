Вы будете удивлены: какие собаки считаются самыми опасными и агрессивными

Некоторые из питомцев может проявлять больше злости, чем другие

Собака является давним другом человека, сопровождая его дома, на работе и других радостях повседневной жизни. Однако некоторые породы этих животных официально признаются опасными. Их крайне не рекомендуют заводить, особенно в семьях с детьми.

Каких собак стоит остерегаться, сообщает портал TopMira, ссылаясь на Американскую ассоциацию ветеринарной медицины (AVMA).

Упомянутая ассоциация в свое время провела исследование, чтобы определить наиболее опасных для человека собак. Для этого было проанализированы случаи нападения домашних питомцев на людей за 1979-1998 гг.

Представляем получившийся список пород — от наименее к наиболее агрессивным.

Сенбернар

Сенбернар

Эти собаки являются очень крупными и сильными. Они были выведены методом скрещивания рабочих псов из швейцарских и итальянских Альп. При неумелом обращении с сенбернарами они способны значительно покалечит человека.

Немецкий дог

Немецкий дог

Эти псы обычно вырастают самыми высокими в мире. Некоторые из них способны достигать более метра в холке, а если станут на задние лапы, то превысят и все два метра в высоту. Их вывели специально для участия в охоте, что лишь подчеркивает их силу и острый нюх. Считается, что охотничьи инстинкты догов добавляют им скрытой опасности.

Чау-чау

Эти, казалось бы, милые пушистики являются одними из самых древних собак. Они являются едва ли не первыми прямыми потомками волков, так что способны быть весьма опасными. Чау-чау способны напасть на человека, если им будет не хватать физической активности или же попросту от скуки. Следует отметить, что эта порода также считается одной из самых дорогих.

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Доберман

Доберман

Псов этой породы часто используют для службы в полиции. Они считаются весьма злобными, хотя их характер и можно взять под контроль.

Аляскинский маламут

Маламут

Генетически маламуты очень близки к волкам, ведь именно с ними были скрещены ездовые собаки для выведения породы. Эти собаки очень выносливы, сильны и нуждаются в постоянном движении.

Волчья собака (волкособ)

Волкособ

Как понятно из названия, эта порода также напрямую является результатом скрещивания собаки и волка. У них сильно развит охотничий инстинкт, а также имеется более характерный для диких хищников нрав. Однако их можно выдрессировать, чтобы они слушались команд. Они весьма сильны.

Сибирский хаски

Хаски

Если хаски правильно содержать, эти собаки будут одними из самых ласковых. Однако они постоянно должны активничать, поэтому запирать таких псов в четырех стенах крайне не рекомендуется. При достаточном уровне недовольства они могут даже напасть.

Читайте также: Категория Lifestyle Добряки-здоровяки: 7 пород крупных, но очень ласковых собак Эти хорошие парни доказывают, что о характере не стоит судить по внешнему виду.

Немецкая овчарка

Овчарка

Таких псов чаще всего используют в качестве сторожевых. Также они часто сопровождают полицейских и пограничников, что свидетельствует об их удивительной способности поддаваться тренировкам. Однако они способны проявлять агрессию — многие преступники способны это подтвердить.

Ротвейлер

Ротвейлер

Этих агрессивных собак относят к служебным породам. Они намного тяжелее, нежели овчарки, а потому являются более опасными. Только в США ротвейлеры ежегодно убивают минимум двоих человек.

Американский питбультерьер

Питбультерьер

Собаки этой породы оказались на вершине "хит-парада" самых опасных. Они относятся к бойцовым псам и считаются истинным символом животной агрессии. Некоторое время в Америке эти питомцы даже были под запретом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, от каких пород собак точно стоит отказаться, если в семье есть маленькие дети.

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