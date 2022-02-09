Порозумітися буде просто: топ-6 найрозумніших порід собак

Але навіть найрозумнішому собаці потрібно багато уваги та догляду

Собаки віками є найкращими друзями людини. Багато з них ідеальні для проживання в квартирі, інші не гавкають, а цілий ряд порід вважається дуже розумними.

"Телеграф" вирішив виділити шість порід, які відрізняються кмітливістю та легко дресуються.

Бордер-коллі

Представники цієї породи не лише запам’ятовували рекордну кількість людських слів, а й чудово розуміли їхнє значення. Вони швидко навчаються та вміють приймати власні рішення.

Пудель

Незважаючи на дещо легковажний зовнішній вигляд, яким відрізняється ця порода, пуділи дуже уважні, артистичні, відважні та віддані. Їх можна навчити понад 70 команд, читати по губах та виконувати складні трюки.

Пудель

Німецька вівчарка

Це дуже сильна, слухняна, віддана та активна порода, їх широко використовують у поліції та на митниці, і в домашніх умовах їх також можна легко надресувати. Тільки враховуйте, що у самок цієї породи спокійніший характер.

Німецька вівчарка

Золотистий ретривер

Неймовірно красиві пси, популярні у всьому світі. У них стійка психіка, через що їх часто використовують як компаньйонів, поводирів, рятувальників та мисливців. Вони також дуже добре ладнають з маленькими людьми, але вимагають багато уваги.

Золотистий ретривер

Доберман

Порода настільки ж красива, наскільки розумна і небезпечна без дресирування. Вони можуть бути відмінними охоронцями, шукачами та переслідувачами, але мають сильну вроджену агресію, яку потрібно контролювати господарю.

Доберман

Шетландська вівчарка (Шелті)

Дуже красива і пухнаста собака, яка може бути чудовою нянькою, грати у фрісбі і розділяти захоплення господаря. Цю породу можна тримати у квартирі, але шелті вимагає багато уваги з боку людини, і надовго кидати її одну не можна.

Шетландська вівчарка (Шелті)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому слід терміново звернутися до ветеринара, якщо почули хропіння собаки.