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Спокійні та доброзичливі: 5 найкращих порід собак для квартири

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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Породи собак для квартири Новина оновлена 12 лютого 2022, 10:24
Породи собак для квартири

Вибір собаки для квартири потребує ретельного підходу.

Вибираючи породу собаки для квартири, насамперед зверніть увагу на темперамент та розміри тварини.

Як повідомляє сайт profile.ru, в даний час можна підшукати пса будь-якого розміру та класичних якостей характеру, властивих певній породі.

Пропонуємо ознайомитись з найпопулярнішими представниками виду, яких можна завести у квартирі.

Бішон-фрізе

Представники цієї породи розумні, мають активний темперамент і добре піддаються дресируванню.

Раніше вони брали активну участь у циркових виставах. Але в даний час набули широкого поширення як кімнатні вихованці.

Бішон-фрізе
Бішон-фрізе

Лабрадор

Ці собаки будуть супроводжувати вас усюди. Вони ненавидять самотність та вимагають постійної уваги. Лабрадор дуже терплячий, відданий, веселий та ненав’язливий. Ця порода добре ладить з дітьми і легко піддається дресируванню.

Лабрадор
Лабрадор

Бассет-хаунд

Врівноважені, слухняні та адекватні собаки. Вони дуже лагідні та не виявляють агресії. Крім того, мають спокійну вдачу. Вивести бассет-хаунда із властивої йому рівноваги досить важко.

Бассет-хаунд
Бассет-хаунд

Золотистий ретривер

Тварини відрізняються спокійним та врівноваженим характером, без спалахів агресії. Відрізняються комунікабельною та доброзичливою вдачею. Їх часто використовують в каністерепії (лікуванні за допомогою собак). Порода чудово підходить для утримання у міській квартирі.

Золотистий ретривер
Золотистий ретривер

Ши-тцу

Одна з найдавніших порід собак, виведених у Китаї. Її ще називають собакою-компаньйоном. Вихованець не вибирає одного господаря, а з трепетом ставиться до всіх членів сім’ї. Прекрасно уживається з дітьми та іншими домашніми улюбленцями.

Ши-тцу
Ши-тцу

Собака є другом людини, але не слід забувати, що при неправильному вихованні та дресируванні деякі породи можуть зрости агресивними та некерованими. Про найнебезпечніші та агресивніші породи читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Собаки #Лабрадор #Вихованці
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