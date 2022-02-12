Спокійні та доброзичливі: 5 найкращих порід собак для квартири

Вибір собаки для квартири потребує ретельного підходу.

Вибираючи породу собаки для квартири, насамперед зверніть увагу на темперамент та розміри тварини.

Як повідомляє сайт profile.ru, в даний час можна підшукати пса будь-якого розміру та класичних якостей характеру, властивих певній породі.

Пропонуємо ознайомитись з найпопулярнішими представниками виду, яких можна завести у квартирі.

Бішон-фрізе

Представники цієї породи розумні, мають активний темперамент і добре піддаються дресируванню.

Раніше вони брали активну участь у циркових виставах. Але в даний час набули широкого поширення як кімнатні вихованці.

Лабрадор

Ці собаки будуть супроводжувати вас усюди. Вони ненавидять самотність та вимагають постійної уваги. Лабрадор дуже терплячий, відданий, веселий та ненав’язливий. Ця порода добре ладить з дітьми і легко піддається дресируванню.

Лабрадор

Бассет-хаунд

Врівноважені, слухняні та адекватні собаки. Вони дуже лагідні та не виявляють агресії. Крім того, мають спокійну вдачу. Вивести бассет-хаунда із властивої йому рівноваги досить важко.

Золотистий ретривер

Тварини відрізняються спокійним та врівноваженим характером, без спалахів агресії. Відрізняються комунікабельною та доброзичливою вдачею. Їх часто використовують в каністерепії (лікуванні за допомогою собак). Порода чудово підходить для утримання у міській квартирі.

Золотистий ретривер

Ши-тцу

Одна з найдавніших порід собак, виведених у Китаї. Її ще називають собакою-компаньйоном. Вихованець не вибирає одного господаря, а з трепетом ставиться до всіх членів сім’ї. Прекрасно уживається з дітьми та іншими домашніми улюбленцями.

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Собака є другом людини, але не слід забувати, що при неправильному вихованні та дресируванні деякі породи можуть зрости агресивними та некерованими. Про найнебезпечніші та агресивніші породи читайте в нашому матеріалі.