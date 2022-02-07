Добряки-здоровяки: 7 порід великих, але дуже лагідних собак
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Ці хороші хлопці доводять, що про характер не варто судити по вигляду.
Може здатися, що великі собаки відрізняються агресивною вдачею і можуть загрожувати, якщо в сім’ї з’являються діти, проте, як показує практика, є деякі породи, які попри свій загрозливий вигляд насправді є добродушними та доброзичливими компаньйонами. А багато хто з них легше піддається дресируванню, ніж їх дрібні побратими.
Про це повідомляє "Профіль".
Німецький дог
Ця порода собак вважається найвищою у світі, проте її розміри та загрозливий вигляд не мають нічого спільного з характером. Відомо, що вони відрізняються відданістю та дружелюбністю щодо дітей.
Сенбернар
Великі пухнасті собаки спочатку виводилися для порятунку людей в Альпах, проте незабаром людство оцінило їхню вірність, а також те, що вони дуже прив’язуються до дітей.
Неаполітанський мастиф
Попри те, що собаки цієї породи можуть досягати ваги в 70 кілограмів, для господарів вони не становлять загрози. Крім того, вони відрізняються слухняною поведінкою і легко піддаються дресирування.
Втім, заводити його не рекомендують сім’ям з дітьми до 12 років або людям, у яких вже живе інший домашній вихованець, оскільки ці мастифи відомі своїми ревнощами.
Ірландський вовкодав
Собаки зростом від 80 сантиметрів увійшли в історію Ірландії, як незамінний партнер під час полювання на велику дичину, однак у родинному колі вони відрізняються спокійною, доброю вдачею. Представники цієї породи собак чудово ладять із новими людьми та іншими домашніми тваринами.
Леонбергер
Ще один великий пухнастик, зростом до 80 сантиметрів і вагою за 70 кілограмів, відрізняється ніжним ставленням до своїх господарів і врівноваженим вдачею. За свою історію вони зарекомендували себе як охоронців, так і сімейних собак.
Ньюфаундленд
Поступливий характер цієї породи собак продиктований його походженням. Жителям канадського острова потрібен був витривалий і сильний собака компаньйон, який допомагатиме місцевим рибалкам тягати сіті та тяжкості, а в разі чого прийти на допомогу господареві, який потрапив у скрутну ситуацію. Тому в них відсутня вдача мисливця, а самі песики цієї породи практично ніколи не виявляють агресію до людей.
Піренейський гірський собака або великий піреней
Великі собаки з урівноваженим характером, які відомі тим, що не виділяють у сім’ї одного господаря, а виявляють ніжність всім членам сім’ї. Попри свої величезні розміри, ці вихованці не дуже схильні до надмірної активності, тому їх можна навіть утримувати у квартирі. Однак через впертий характер, на їх дресирування може знадобитися трохи більше часу.
Нагадаємо, далеко не всі собаки легко уживаються в сім’ї, а деяких з них точно не стануть добрим вихованцем для сімей, у яких є маленькі діти.
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