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Добряки-здоровяки: 7 порід великих, але дуже лагідних собак

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Іноді розмір не привід судити про характер
Іноді розмір не привід судити про характер

Ці хороші хлопці доводять, що про характер не варто судити по вигляду.

Може здатися, що великі собаки відрізняються агресивною вдачею і можуть загрожувати, якщо в сім’ї з’являються діти, проте, як показує практика, є деякі породи, які попри свій загрозливий вигляд насправді є добродушними та доброзичливими компаньйонами. А багато хто з них легше піддається дресируванню, ніж їх дрібні побратими.

Про це повідомляє "Профіль".

Німецький дог

Німецький дог
Німецький дог

Ця порода собак вважається найвищою у світі, проте її розміри та загрозливий вигляд не мають нічого спільного з характером. Відомо, що вони відрізняються відданістю та дружелюбністю щодо дітей.

Сенбернар

Сенбернар
Сенбернар

Великі пухнасті собаки спочатку виводилися для порятунку людей в Альпах, проте незабаром людство оцінило їхню вірність, а також те, що вони дуже прив’язуються до дітей.

Неаполітанський мастиф

Неаполітанський мастиф
Неаполітанський мастиф

Попри те, що собаки цієї породи можуть досягати ваги в 70 кілограмів, для господарів вони не становлять загрози. Крім того, вони відрізняються слухняною поведінкою і легко піддаються дресирування.

Втім, заводити його не рекомендують сім’ям з дітьми до 12 років або людям, у яких вже живе інший домашній вихованець, оскільки ці мастифи відомі своїми ревнощами.

Ірландський вовкодав

Ірландський вовкодав
Ірландський вовкодав

Собаки зростом від 80 сантиметрів увійшли в історію Ірландії, як незамінний партнер під час полювання на велику дичину, однак у родинному колі вони відрізняються спокійною, доброю вдачею. Представники цієї породи собак чудово ладять із новими людьми та іншими домашніми тваринами.

Леонбергер

Леонбергер
Леонбергер

Ще один великий пухнастик, зростом до 80 сантиметрів і вагою за 70 кілограмів, відрізняється ніжним ставленням до своїх господарів і врівноваженим вдачею. За свою історію вони зарекомендували себе як охоронців, так і сімейних собак.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд
Ньюфаундленд

Поступливий характер цієї породи собак продиктований його походженням. Жителям канадського острова потрібен був витривалий і сильний собака компаньйон, який допомагатиме місцевим рибалкам тягати сіті та тяжкості, а в разі чого прийти на допомогу господареві, який потрапив у скрутну ситуацію. Тому в них відсутня вдача мисливця, а самі песики цієї породи практично ніколи не виявляють агресію до людей.

Піренейський гірський собака або великий піреней

Піренейський гірський собака
Піренейський гірський собака

Великі собаки з урівноваженим характером, які відомі тим, що не виділяють у сім’ї одного господаря, а виявляють ніжність всім членам сім’ї. Попри свої величезні розміри, ці вихованці не дуже схильні до надмірної активності, тому їх можна навіть утримувати у квартирі. Однак через впертий характер, на їх дресирування може знадобитися трохи більше часу.

Нагадаємо, далеко не всі собаки легко уживаються в сім’ї, а деяких з них точно не стануть добрим вихованцем для сімей, у яких є маленькі діти.

Теги:
#Собаки #Домашні улюбленці
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