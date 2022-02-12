Спокойные и ласковые: 5 лучших пород собак для квартиры
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Приобретение собаки для квартиры требует тщательного подхода.
Выбирая породу собаки для квартиры, прежде всего обратите внимание на темперамент и размеры питомца.
Как сообщает сайт profile.ru, в настоящее время можно подыскать пса любого размера и классических качеств характера, присущих определенной породе.
Предлагаем ознакомится с самыми популярными представителями вида, которых можно завести в квартире.
Бишон-фризе
Представители этой породы умны, обладают активным темпераментом и хорошо поддаются дрессировке.
Ранее они активно участвовали в цирковых представлениях. Но в настоящее время получили широкое распространение в качестве комнатных питомцев.
Лабрадор
Эти собаки будут сопровождать вас повсюду. Они ненавидят одиночество и требуют постоянного внимания. Лабрадор очень терпеливый, преданный, веселый и ненавязчивый. Эта порода хорошо ладит с детьми и легко поддается дрессировке.
Бассет-хаунд
Уравновешенные, послушные и адекватные собаки. Они очень ласковые и не проявляют агрессии. Кроме того, обладают спокойным нравом. Вывести бассет-хаунда из свойственного ему равновесия достаточно трудно.
Золотистый ретривер
Животные отличаются спокойным и уравновешенным характером, без вспышек агрессии. Отличаются коммуникабельным и дружелюбным нравом. Их часто используют канистерапии (лечении при помощи собак). Порода прекрасно подходит для содержания в городской квартире.
Ши-тцу
Одна из древнейших пород собак, выведенных в Китае. Ее еще называют собакой-компаньоном. Питомец не выбирает одного хозяина, а с трепетом относится ко всем членам семьи. Прекрасно уживается с детьми и другими домашними питомцами.
Собака является другом человека, но не следует забывать, что при неправильном воспитании и дрессировке некоторые породы могут вырасти агрессивными и неуправляемыми. О самых опасных и агрессивных породах читайте в нашем материале.
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