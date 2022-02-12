Спокойные и ласковые: 5 лучших пород собак для квартиры

Приобретение собаки для квартиры требует тщательного подхода.

Выбирая породу собаки для квартиры, прежде всего обратите внимание на темперамент и размеры питомца.

Как сообщает сайт profile.ru, в настоящее время можно подыскать пса любого размера и классических качеств характера, присущих определенной породе.

Предлагаем ознакомится с самыми популярными представителями вида, которых можно завести в квартире.

Бишон-фризе

Представители этой породы умны, обладают активным темпераментом и хорошо поддаются дрессировке.

Ранее они активно участвовали в цирковых представлениях. Но в настоящее время получили широкое распространение в качестве комнатных питомцев.

Лабрадор

Эти собаки будут сопровождать вас повсюду. Они ненавидят одиночество и требуют постоянного внимания. Лабрадор очень терпеливый, преданный, веселый и ненавязчивый. Эта порода хорошо ладит с детьми и легко поддается дрессировке.

Лабрадор

Бассет-хаунд

Уравновешенные, послушные и адекватные собаки. Они очень ласковые и не проявляют агрессии. Кроме того, обладают спокойным нравом. Вывести бассет-хаунда из свойственного ему равновесия достаточно трудно.

Золотистый ретривер

Животные отличаются спокойным и уравновешенным характером, без вспышек агрессии. Отличаются коммуникабельным и дружелюбным нравом. Их часто используют канистерапии (лечении при помощи собак). Порода прекрасно подходит для содержания в городской квартире.

Золотистый ретривер

Ши-тцу

Одна из древнейших пород собак, выведенных в Китае. Ее еще называют собакой-компаньоном. Питомец не выбирает одного хозяина, а с трепетом относится ко всем членам семьи. Прекрасно уживается с детьми и другими домашними питомцами.

Читайте также: Категория Lifestyle Добряки-здоровяки: 7 пород крупных, но очень ласковых собак Эти хорошие парни доказывают, что о характере не стоит судить по внешнему виду.

Собака является другом человека, но не следует забывать, что при неправильном воспитании и дрессировке некоторые породы могут вырасти агрессивными и неуправляемыми. О самых опасных и агрессивных породах читайте в нашем материале.