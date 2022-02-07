Укр

Добряки-здоровяки: 7 пород крупных, но очень ласковых собак

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Иногда размер не повод судить о характере
Иногда размер не повод судить о характере

Эти хорошие парни доказывают, что о характере не стоит судить по внешнему виду.

Может показаться, что крупные собаки отличаются агрессивным нравом и могут предоставлять угрозу, если в семье появляются дети, однако как показывает практика, есть некоторые породы, которые несмотря на свой угрожающий вид на самом деле являются добродушными и дружелюбными компаньонами. А многие из них легче поддаются дрессировке, нежели их мелкие собратья.

Об этом сообщает "Профиль".

Немецкий дог

Немецкий дог
Немецкий дог

Эта порода собак считается самой высокой в мире, однако ее размеры и угрожающий вид не имеют ничего общего с характером. Известно, что они отличаются преданностью и дружелюбием по отношению к детям.

Сенбернар

Сенбернар
Сенбернар

Огромные пушистые собаки изначально выводились для спасения людей в Альпах, однако вскоре человечество оценило их верность, а также то, что они очень сильно привязываются к детям.

Неаполитанский мастиф

Неаполитанский мастиф
Неаполитанский мастиф

Несмотря на то, что собаки этой породы могут достигать веса в 70 килограмм, для хозяев он не представляет угрозы. Кроме того, они отличаются послушным нравом и легко поддаются дрессировке.

Впрочем, заводить его не рекомендуют семьям с детьми до 12 лет или людям, у которых уже живет другой домашний питомец, поскольку эти мастифы известны своей ревностью.

Ирландский волкодав

Ирландский волкодав
Ирландский волкодав

Собаки ростом от 80 сантиметров вошли в историю Ирландии, как незаменимый партнер во время охоты на крупную дичь, однако в кругу семьи они отличаются спокойным, добрым нравом. Представители этой породы собак отлично ладят с новыми людьми и другими домашними животными.

Леонбергер

Леонбергер
Леонбергер

Еще один крупный пушистик, ростом до 80 сантиметров и весом за 70 килограмм, отличается нежным отношением к своим хозяевам и уравновешенным нравом. За свою историю они зарекомендовали себя в качестве как охранников, так и семейных собак.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд
Ньюфаундленд

Покладистый характер этой породы собак продиктован его происхождением. Жителям канадского острова нужна была выносливая и сильная собака компаньон, которая будет помогать местным рыбакам таскать сети и тяжести, а в случае чего прийти на помощь хозяину, попавшему в трудную ситуацию. Поэтому у них отсутствует нрав охотника, а сами песели этой породы практически никогда не проявляют агрессию к людям.

Пиренейская горная собака или большой пиреней

Пиренейская горная собака
Пиренейская горная собака

Крупные собаки с уравновешенным характером, которые известны тем, что не выделяют в семье одного хозяина, а проявляют нежность ко всем членам семьи. Несмотря на свои огромные размеры, эти питомцы не очень склонны к избыточной активности, а потому их можно даже содержать в квартире. Однако из-за упрямого характера, на их дрессировку может понадобиться чуть больше времени.

Напомним, далеко не все собаки легко уживаются в семье, а некоторых из них точно не станут хорошим питомцем для семей, в которых есть маленькие дети.

Теги:
#Собаки #Домашние любимцы
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