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Топ-5 лучших пород собак для охраны дома и дачи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Охрана территории у них в крови Новость обновлена 11 мая 2022, 14:55
Охрана территории у них в крови

Никакая сигнализация и видеонаблюдение не заменит надежного сторожа в виде сильного и бесстрашного пса.

Мотивация завести собаку у каждого разная. Однако в основном это два критерия: одни заводят себе или своим детям верного друга, а другие — для защиты своего дома от нежеланных "гостей". Чаще всего собаку для охраны заводят те, кто живет в частных домах.

"Телеграф" рассказывает, какие породы лучше всего выбрать для охраны дома.

Отметим, что собака, которую заводят для охраны должна обладать густой шерстью, крепким здоровьем, смелостью, а также острым умом. Плюс ко всему сторожевой пес — это всегда порода крупного размера. Большая собака легче справиться с грабителями.

Также важно помнить, что четвероногий охранник не должен постоянно быть на цепи, иначе собака будет испытывать постоянный стресс, что впоследствии приведет к нарушениям психики и охранных и волевых качеств пса.

Топ-5 лучших сторожевых собак

  • Немецкая овчарка

Собака отлично поддается дрессировке, имеет густую шерсть, отличается острым умом и способна распознавать своих и чужих. Это изначально пастушья порода, поэтому немцы обладают сильным охранным инстинктом, и могут сбить с ног любого, кто вторгнется на их территорию. Однако при правильной дрессировке, собака не будет агрессивной.

  • Кавказская овчарка

Собака обладает густой, длинной шерстью и весьма внушительными размерами, поэтому она хорошо будет чувствовать себя в вольере на улице. Стоит помнить, что кавказцы упрямые, поэтому их важно правильно воспитывать и дрессировать. Также огромный плюс этой собаки — это ее любовь к детям.

  • Среднеазиатская овчарка (Алабай)

Собаки этой породы — одни з лучших сторожевых собак. Они крупные, сильные животные, с отлично развитым охранным инстинктом, а благодаря густой шерсти они прекрасно чувствуют себя на улице даже во время зимних морозов.

  • Московская сторожевая

Название породы говорит само за себя. Эту породу вывели на основе сенбернаров, кавказских овчарок и русских пегих гончих. У московских сторожевых отсутствует чувство страха, поэтому они без промедления бросятся на защиту дома. Однако в то же время, они обладают достаточно покладистым характером.

  • Ризеншнауцер

Немецкая порода, которая была выведена из пастушьих собак Баварии. Сильные и умные псы, которые обладают хорошими охранными качествами. Еще один плюс — это отличное терпение, особенно при общении с детьми. Также ризеншнауцеров легко дрессировать.

И бонус: Боксер — умная, активная, выносливая собака, обладающая прекрасными качествами защитника и охранника, станет идеальным решением для охраны квартиры.

Ранее "Телеграф" сообщал, какую собаку лучше всего заводить в квартирах и привел примеры "удобнейших" пород.

Также мы писали, какие собаки считаются самыми опасными и агрессивными.

Теги:
#Собаки #Породы собак #Сторожевые собаки
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