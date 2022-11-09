Топ-3 имени с тяжелой судьбой: как нельзя называть мальчиков

Мужчины с этими именами более склонны алкоголизму и другим зависимостям

На судьбу мужчины, согласно мнению эзотериков, влияет множество факторов. Это может быть и дата рождения, знак Зодиака, а особенно его имя. Поэтому родителям следует осторожно и с особым вниманием отнестись к этому вопросу. О девочках со счастливыми именами мы уже писали, а сейчас расскажем об именах для мальчиков, которые обещают им тяжелую судьбу.

"Телеграф" собрал три мужских имени, как самые неудачные. Если вы выберете такое имя для своего сына, будьте готовы, что судьба у него будет нелегкая.

Роман

Роман вообще не отличается усидчивостью. Из-за своей рассеянности ему трудно учиться не только в школе и университете, но и в дальнейших жизненных этапах. В быту Роман так же невнимательный: он легко может забыть выключить дома газовую плиту или утюг. А еще Роман непостоянен в отношениях.

Вадим

Обладатель этого имени склонен к алкоголизму, игромании и другим зависимостям. Вадим может легко спустить все до последней копейки на свои пагубные привычки. Часто он неконтролируемый, от чего страдают его близкие люди. Вадиму не свойственно брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки.

Анатолий

Слабое место Анатолия — спиртные напитки. Во взрослом возрасте обладателю этого имени сложно совмещать работу и семью с пагубным пристрастием к горячительным, которая может быстро перерасти в серьезную зависимость. Анатолий не отличается твердым характером и умением думать своей головой.

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