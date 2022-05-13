Самые сложные мужчины по знаку Зодиака — с ними тяжело
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Мужчины со сложным характером рождаются под четырьмя созвездиями
Бывают такие мужчины, которых затянуть в ЗАГС просто невозможно. Другие же не против похода к алтарю, однако отношения с ними складываются очень непросто.
В последнюю категорию входят мужчины, которые родились под созвездиями Рака, Козерога, Водолея и Девы, передает Ukr.Media.
Рак
Раки ревнуют свою любимую к каждому столбу. Из-за этого строить с ним доверительные отношения бывает просто невыносимо.
Козерог
Все свое внимание и время Козероги отдают работе, отодвигая свою избранницы на второе место. Они будут игнорировать желания и потребности партнерши. В результате: обиды и скандалы.
Водолей
Водолеи очень свободолюбивый народ. Они не будут тратить свою энергию на налаживание отношений с избранницей в том случае, если женщина не предоставит им полную свободу действий.
Дева
Дева выдвигает множество требований к своей возлюбленной. Если в поведении избранницы им что-то не понравится, стоит ждать ехидных замечаний, непрошенных советов. Находиться с Девой при этом будет сложно.
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