Счастливые имена для девочек: топ-3 самых лучших

Эти три имени принесут своим владелицам прекрасное будущее

Как назвать ребенка, чтобы не испортить ему жизнь? Наверное, каждая мама и папа задавали себе этот вопрос. А между тем существует немало имен для девочек, которые могут принести своим владелицам в будущем счастье.

Самыми счастливыми есть женские имена — Екатерина, Ольга и Ирина. Как пишет Сlutch, они наделят девочек легкой судьбой, приносят им удачу и любовь.

Екатерина

Имя Екатерина приносит своей обладательнице не только счастье. Такой женщине будет везти на каждом шагу. А еще Екатерина характеризует женщину очень амбициозную и уверенную в своих собственных силах.

Ольга

Имя Ольга не только счастливое, но и очень красивое. Такая женщина имеет мощную интуицию, а также обладает сильной способностью к аналитическим профессиям. Будьте уверены, что Ольга всегда найдет самое верное решение в любой жизненной ситуации.

Ирина

Представительница прекрасного пола по имени Ирина обладает очень сильной жизненной энергетикой. Это имя позволяет женщине добиваться успеха во всех начинаниях — как в карьере, так и в любви. А еще Ирина редко живет в бедности, так как ей часто везет с инвестициями.

Ранее "Телеграф" писал, что астрологи назвали самых успешных женщин по знаку Зодиака.