Топ-3 імені з важкою долею: як не можна називати хлопчиків

Чоловіки з цими іменами більш схильні до алкоголізму та інших залежностей

На долю чоловіка, на думку езотериків, впливає безліч факторів. Це може бути і дата народження, знак Зодіаку, а особливо його ім’я. Тому батькам слід обережно і з особливою увагою поставитися до цього питання. Про дівчаток зі щасливими іменами ми вже писали, а зараз розповімо про імена для хлопчиків, які обіцяють їм важку долю.

"Телеграф" зібрав три чоловічі імені, як найневдаліші. Якщо ви оберете таке ім’я для свого сина, будьте готові, що доля у нього буде нелегкою.

Роман

Роман взагалі не відрізняється посидючістю. Через свою неуважність йому важко вчитися не тільки в школі та університеті, а й у подальших життєвих етапах. У побуті Роман також неуважний: він легко може забути вимкнути вдома газову плиту або праску. А ще Роман непостійний у стосунках.

Вадим

Власник цього імені схильний до алкоголізму, ігроманії та інших залежностей. Вадим може легко спустити все до останньої копійки на згубні звички. Часто він неконтрольований, від чого страждають його близькі люди. Вадиму не властиво брати на себе відповідальність та відповідати за свої вчинки.

Анатолій

Слабке місце Анатолія – спиртні напої. У дорослому віці власнику цього імені складно поєднувати роботу та сім’ю зі згубною пристрастю до міцних напоїв, яка може швидко перерости в серйозну залежність. Анатолій не відрізняється твердим характером та вмінням думати своєю головою.

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