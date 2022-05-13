Найскладніші чоловіки за знаком Зодіаку — з ними важко

Чоловіки зі складним характером народжуються під чотирма сузір’ями

Бувають такі чоловіки, яких затягнути до РАГСу просто неможливо. Інші ж не проти походу до вівтаря, проте стосунки з ними складаються дуже непросто.

До останньої категорії входять чоловіки, які народилися під сузір’ями Раку, Козерога, Водолія та Діви, передає Ukr.Media.

Рак

Раки ревнують свою кохану до кожного стовпа. Через це будувати з ним довірчі стосунки буває просто нестерпно.

Козеріг

Всю свою увагу та час Козероги віддають роботі, відсуваючи свою обраницю на друге місце. Вони ігноруватимуть бажання та потреби партнерки. В результаті: образи та скандали.

Водолій

Водолії дуже волелюбний народ. Вони не витрачатимуть свою енергію на налагодження стосунків з обраницею у тому випадку, якщо жінка не надасть їм повної свободи дій.

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Діва

Діва висуває безліч вимог до своєї коханої. Якщо у поведінці обраниці їм щось не сподобається, варто чекати єхидних зауважень, непроханих порад. Перебувати з Дівою при цьому буде складно.

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