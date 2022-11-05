Щасливі імена для дівчаток: топ-3 найкращих

Ці три імені принесуть своїм власницям чудове майбутнє

Як назвати дитину, щоб не зіпсувати їй життя? Напевно, кожна мама та тато ставили собі це питання. А тим часом існує чимало імен для дівчаток, які можуть принести своїм власницям у майбутньому щастя.

Найщасливішими є жіночі імена — Катерина, Ольга та Ірина. Як пише Сlutch, вони наділять дівчаток легкою долею, приносять їм удачу та кохання.

Катерина

Ім’я Катерина приносить своїй володарці не лише щастя. Такій жінці везтиме на кожному кроці. А ще Катерина характеризує жінку дуже амбітну та впевнену у своїх власних силах.

Ольга

Ім’я Ольга не лише щасливе, а й дуже гарне. Така жінка має потужну інтуїцію, а також має сильну здатність до аналітичних професій. Будьте впевнені, що Ольга завжди знайде найвірніше рішення у будь-якій життєвій ситуації.

Ірина

Представниця прекрасної статі на ім’я Ірина має дуже сильну життєву енергетику. Це ім’я дозволяє жінці досягати успіху у всіх починаннях — як у кар’єрі, так і в коханні. А ще Ірина рідко живе у злиднях, бо їй часто щастить з інвестиціями.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологи назвали найуспішніших жінок за знаком Зодіаку.