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Він випив Віагру, а вона не захотіла: італійський ревнивець убив дружину-українку за відмову від сексу

Автор
Ірина Левченко Ірина Левченко
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Наталію чоловік убив після багатьох спільних років життя
Наталію чоловік убив після багатьох спільних років життя

Разом пара прожила 17 років

Українська діаспора в Італії ще не оговталася від шоку, спричиненого вбивством 81-річним пенсіонером 67-річної доглядальниці сестри Марії Баран, яка приїхала на роботу до Італії зі Львова. Трагедія розігралася 15 грудня у містечку Торре-Аннунціата на березі Неаполітанської затоки. А через 10 днів на протилежному краю країни – у Фанано-ді-Градара провінції Пезаро-е-Урбіно поблизу Адріатичного моря – сталося нове вбивство: 80-річний місцевий житель жорстоко розправився зі своєю 61-річною українською дружиною Наталією Киричок. Громадськості це стало відомо напередодні нового року.

Трагедія забрала життя українки Наталії Киричок
Трагедія забрала життя українки Наталії Киричок

Що ж спричинило злочин? Ось як розповідає про це видання Giornale Di Sicilia.

"Віто Канжині ревнував і вважав без жодної причини, що його дружина Наталія Киричок, яка прожила в Італії 20 років і вийшла заміж за нього 17 років тому, зраджує йому. Але в ніч вбивства він отримав ще один привід. Чоловік убив свою дружину після того, як вона відмовилася займатися з ним сексом: "Вона обіцяла мені, я прийняв Віагру", — сказав він.

Провінція Пезаро-е-Урбіно
Провінція Пезаро-е-Урбіно

Далі у статті повідомляється, що коли дружина лягла спати, чоловік, розсерджений відмовою у задоволенні сексуальної потреби, взяв ножа і завдав їй як мінімум 4 удари, один з яких потрапив у серце і став смертельним. Після цього Наталя померла на місці.

Діаспора повідомляє про загибель співвітчизниці
Діаспора повідомляє про загибель співвітчизниці

Старий залишився вдома і ліг спати до ранку. Потім вигуляв собаку та пообідав, вживши чимало алкоголю. Примітно, що чоловік двічі намагався повідомити про те, що він накоїв – спочатку зустріненому знайомому, потім телефоном другові. Але вони вирішили, що чоловік нетверезий і тому несе нісенітниці.

Фанано-ді-Градара та Мізано-Адріатико, де у ресторані працювала Наталія
Фанано-ді-Градара та Мізано-Адріатико, де у ресторані працювала Наталія

А ввечері синьйор зателефонував власнику ресторану до Мізано-Адріатико, де Наталя працювала кухарем, і з яким, на його думку, йому зраджувала дружина. Сказав, що дружина не прийде на роботу, бо вбив її. Після цього до нього додому навідалися карабінериі. Тіло Наталії так і лежало у спальні у калюжі крові. Віто Канжині зізнався у вбивстві своєї дружини, а після допиту у присутності адвоката був ув’язнений до тюрми Вілла Фастіджі.

Його права захищає адвокат, який вже намагався представити дії клієнта як "раптовий напад, який виник у результаті відмови його дружини від статевого акту". У статті передбачається, що, можливо, слідству знадобиться висновок психіатра щодо осудності синьйора Каджіні.

Поліцейські біля будинку, де сталася трагедія
Поліцейські біля будинку, де сталася трагедія

У матеріалі наводиться невтішна статистика: за даними Міністерства внутрішніх справ, у 2021 році в Італії було зареєстровано понад 100 випадків убивства жінок у сім’ях. При цьому, згідно зі звітами, зібраними до листопада, насильство щодо представниць слабкої статі призвело до збільшення кількості постраждалих на 8%. Тільки останніми днями, крім вищезгаданих, сталося ще одне вбивство жінки.

Видання il Resto del Carlino Pesaro додає подробиць події, цитуючи адвоката підозрюваного. "Я зміг поговорити з ним, і він здавався пригніченим у зв’язку з тим, що сталося. Він чистий чоловік і йому довелося зіткнутися з чимось жахливим, він тільки зараз починає усвідомлювати те, що сталося", — сказав адвокат.

Карабінерів викликав роботодавець Наталії
Карабінерів викликав роботодавець Наталії

А ось ножових ран на тілі загиблої лікар нарахував щонайменше сім. Вони були на спині, грудях, нозі, правій руці, бо жінка намагалася чинити опір і вберегтися від леза. Найстрашнішим було поранення у серце, а решта травм від ножа не несли смертельної небезпеки та при своєчасному наданні медичної допомоги б загоїлися.

Господиня мертва, господар будинку — у в’язниці
Господиня мертва, господар будинку — у в’язниці

У статті уточнюється, що італієць сказав прокурору: "Ми впали на килим, я побачив ніж, і я встромив його їй у живіт. Я вдарив її п’ять чи шість разів у різні частини тіла, у тому числі тому, що моя дружина була сильною і вона відреагувала. Я вдарив її, коли вона була на підлозі, але я не знаю, в які саме частини тіла. Мені здається, у спину та груди". Однак, за одними даними, Віто Канжині сходив за ножем, за іншими – взяв його під ліжком, куди його поклала дружина: "Нещодавно вона злякалася мене і поклала ніж під ліжко".

Виявивши, що дружина не дихає, Канжині повернувся до ліжка і заснув. Наступного ранку, повернувшись після тривалої прогулянки з собакою, чоловік зачинив двері до спальні, тому що не хотів бачити мертву дружину, і приготував собі тарілку пельменів тортелліні.

У будинку виявили мертву українку
У будинку виявили мертву українку

З пояснень Канжини прокурору випливає, що їхні стосунки з дружиною розладналися, і він збирався розлучитися з нею, але вона цього не хотіла. "А ввечері я випив горілку, просекко і два пива, тому що готувався займатися з нею любов’ю, а потім я пив навіть після того, як убив її", — розповів експресивний італієць.

Натомість з’ясувалося — Наталя так боялася реакції чоловіка, що два попередніх вечори ночувала поза домом. Але примирення за допомогою лікарського засобу збільшення потенції не вийшло.

Під повідомленням про загибель – десятки співчуттів
Під повідомленням про загибель – десятки співчуттів

Син Наталії від попереднього шлюбу мешкає у Польщі. Сама ж Наталія Киричок невдовзі мала отримати італійське громадянство.

  • До речі, у цій місцевості — в стародавньому замку Градара — ще в XIII столітті сталося вбивство з ревнощів, про яке згодом 30 рядків написав Данте Аліг’єрі у своїй "Божественній комедії". Ніжні почуття виникли між Франчеською де Ріміні та Паоло Малатеста. Коли чоловік Франческі, Джанчотто, застав їх у момент поцілунку, то вбив обох — і дружину, і свого молодшого брата.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Італії на вимогу Росії було затримано українського режисера Євгена Лавренчука.

Теги:
#Італія #Вбивство #Злочин #Насильство #Українка
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