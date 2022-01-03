Український режисер утримується в Італії через Росію: що відомо

У МЗС тримають справу під "особливим контролем".

В Італії на вимогу Росії було затримано українського режисера Євгена Лавренчука. Нині він очікує на розгляд запиту про екстрадицію.

Про це поінформували у спільноті "Free Eugene Lavrenchuk!" у Фейсбук.

Там зазначили, що режисер перебуває у СІЗО в Італії, куди він потрапив ще 17 грудня. Росія запевняє, що 8 років тому його нібито було викрито у скоєнні фінансового злочину на її території.

Інші деталі справи не розголошуються, проте відомо, що з Лавренчуком тісно співпрацює консул України та його адвокат, які намагаються не допустити екстрадиції до Росії.

Сім’я та знайомі чоловіки зазначають, що справа явно сфабрикована і схожа на політичне переслідування.

Повідомлення про затримання Лавренчука

Спікер МЗС України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна зазначив, що Лавренчуку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до розгляду російського запиту.

Українська сторона тримає справу під особливим контролем та разом з італійськими колегами з’ясовує всі обставини затримання.

31 грудня чоловіка відвідував консул, який зазначив, що затриманий перебуває у задовільних умовах та не скаржився на здоров’я.

Євген Лавренчук народився 24 червня 1982 року у Львові. Дебютував як режисер у 16 років і за своє життя поставив понад 30 вистав. Був одним із засновників Польського театру в Москві та Школи акторської майстерності та режисури.

2021 року йому присвоїли звання заслуженого артиста України.

Як повідомлялося раніше, кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк, який залишався останнім акредитованим українським кореспондентом у РФ, був змушений залишити Росію через загрози особистої безпеки.