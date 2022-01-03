Украинский режиссер удерживается в Италии из-за России: что известно

В МИД держат дело под "особым контролем".

В Италии по требованию России был задержан украинский режиссер Евгений Лавренчук. В настоящее время он ожидает рассмотрения запроса об экстрадиции.

Об этом проинформировали в сообществе "Free Eugene Lavrenchuk!" в Фейсбук.

Там отметили, что режиссер находится в СИЗО в Италии, куда он попал еще 17 декабря. Россия уверяет, что 8 лет назад он якобы был уличен в совершении финансового преступления на ее территории.

Другие детали дела не разглашаются, однако известно, что с Лавренчуком тесно сотрудничает консул Украины и его адвокат, которые пытаются не допустить экстрадиции в Россию.

Семья и знакомые мужчины отмечают, что дело явно сфабриковано и похоже на политическое преследование.

Сообщение о задержании Лавренчука

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Лавренчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до рассмотрения российского запроса.

Украинская сторона держит дело под особым контролем и вместе с итальянскими коллегами выясняет все обстоятельства задержания.

31 декабря мужчину посещал консул, который отметил, что задержанный находится в удовлетворительных условиях и не жаловался на здоровье.

Евгений Лавренчук родился 24 июня 1982 года во Львове. Дебютировал как режиссер в 16 лет и за свою жизнь поставил более 30 спектаклей. Был одним из основателей Польского театра в Москве и Школы актерского мастерства и режиссуры.

В 2021 году ему присвоили звание заслуженного артиста Украины.

Как сообщалось ранее, корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, который оставался последним аккредитованным украинским корреспондентом в РФ, был вынужден покинуть Россию из-за угроз личной безопасности.